搶手機被逮還罵警「腦殘」 洋男被判刑

2018年10月14日 07:10 中時 陳志賢

加拿大籍男子米勒克里思（Miller Christopher Ryan）今年5月在台北車站搶奪韓國籍李姓女子的手機，被警方逮獲，但警訊時他竟罵員警「腦殘」，台北地院因米勒認罪，依搶奪罪判刑6月、侮辱公務員罪判拘役30天，2罪均可易科罰金。

米勒被控於今年5月24日中午，騎自行車行經台北車站北三門與西一門轉角處，趁韓國籍李姓女子使用手機導航功能之際，從李女背後搶走手機逃逸。事後米勒將手機交給不知情的法籍友人，表示要出售手機。法籍友人找通訊行解鎖手機後，接獲鐵路警察局員警電話，順利找到李女手機。

李女報警後，員警翌日在大同區的育泉公園看見米勒鬼鬼祟祟、行跡可疑，上前盤查後發現米勒就是搶奪李女手機的嫌犯，於是將他逮捕。但米勒在鐵路警察局台北偵查隊接受詢問時，竟出言不遜，辱罵黃姓員警為「腦殘」。

檢方調查時，被害人李女自監視器畫面發現米勒係有預謀性犯案，表示希望法官嚴懲。檢方一度聲押米勒，米勒並在羈押庭上坦承說「腦殘」就是指傻瓜。

法官認為，米勒正值青壯，卻不思以己力賺取所需，率爾犯下搶奪犯行，破壞社會治安，並出言侮辱員警，侵害公務員執法尊嚴及藐視國家公權力，惡性非輕，但考量米勒坦承犯行，手機已經被害人領回，各依搶奪罪、侮辱公務員罪判刑6月、拘役30天，可易科罰金18萬、3萬元。

法官認為，米勒自2004年來台迄今14年，在涉犯本案前，沒有前科，沒有證據證明米勒有繼續危害社會安全之虞，因此刑滿後不必驅逐出境。本案可上訴。

(中時 )