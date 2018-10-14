搶手機被逮還罵警「腦殘」 洋男被判刑

示意圖。(達志影像)

友善列印
中時

加拿大籍男子米勒克里思（Miller Christopher Ryan）今年5月在台北車站搶奪韓國籍李姓女子的手機，被警方逮獲，但警訊時他竟罵員警「腦殘」，台北地院因米勒認罪，依搶奪罪判刑6月、侮辱公務員罪判拘役30天，2罪均可易科罰金。

米勒被控於今年5月24日中午，騎自行車行經台北車站北三門與西一門轉角處，趁韓國籍李姓女子使用手機導航功能之際，從李女背後搶走手機逃逸。事後米勒將手機交給不知情的法籍友人，表示要出售手機。法籍友人找通訊行解鎖手機後，接獲鐵路警察局員警電話，順利找到李女手機。

李女報警後，員警翌日在大同區的育泉公園看見米勒鬼鬼祟祟、行跡可疑，上前盤查後發現米勒就是搶奪李女手機的嫌犯，於是將他逮捕。但米勒在鐵路警察局台北偵查隊接受詢問時，竟出言不遜，辱罵黃姓員警為「腦殘」。

檢方調查時，被害人李女自監視器畫面發現米勒係有預謀性犯案，表示希望法官嚴懲。檢方一度聲押米勒，米勒並在羈押庭上坦承說「腦殘」就是指傻瓜。

法官認為，米勒正值青壯，卻不思以己力賺取所需，率爾犯下搶奪犯行，破壞社會治安，並出言侮辱員警，侵害公務員執法尊嚴及藐視國家公權力，惡性非輕，但考量米勒坦承犯行，手機已經被害人領回，各依搶奪罪、侮辱公務員罪判刑6月、拘役30天，可易科罰金18萬、3萬元。

法官認為，米勒自2004年來台迄今14年，在涉犯本案前，沒有前科，沒有證據證明米勒有繼續危害社會安全之虞，因此刑滿後不必驅逐出境。本案可上訴。

(中時 )

義交罵路人「神經病」無罪？ 二… 夫妻吵架他怒飆一句話 「碰」一…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。