怒摑「小三」巴掌賠不起百萬 女營養師遭判拘役30天

2018年10月14日 07:21 中時 陳志賢

侯姓女營養師懷疑丈夫偷腥，去年找徵信社到丈夫桃園的房子捉姦，破門衝進房內，發現丈夫及小三裸體共處一室，憤而提告妨害家庭，結果檢察官開庭時，侯女見丈夫及小三相偕到庭，怒火中燒，在偵查庭外面走廊上當眾打了小三兩巴掌，侯女拒絕對方索賠100萬元和解條件，台北地院依強暴侮辱罪判處侯女拘役30天，可易科罰金。

此外，侯女丈夫也反控侯女及徵信社捉姦，破壞他房子大門門鍊、強行進入房間，侯女另被依侵入住宅、毀損罪判處拘役15天，可易科罰金。

判決指出，侯女與丈夫並未約定夫妻財產制，2人婚後財產由夫妻各自管理、使用、收益及處分，侯懷疑丈夫外遇，找徵信社蒐集丈夫外遇證據，去年4月6日凌晨1時，徵信社人員前往侯女丈夫桃園市房子捉姦，撞斷房屋大門門鍊進屋，並破壞主臥室房門，以攝影機拍攝侯女丈夫及小三裸體畫面。

侯女通知警方到場，對2人提告妨害家庭罪嫌，台北地檢署8月開庭時，侯女在北檢第18偵查庭外走廊，見丈夫與小三相偕到庭，怒不可遏，當眾掌摑小三右臉2下。

法院審理時，侯女坦承破壞丈夫房屋大門門鍊、主臥室房門，因未能與丈夫和解，被判處拘役15天，可易科罰金1萬5000元。

至於掌摑小三部分，因小三指稱此事在她心中造成很大的傷害，法官認為掌摑一事造成她內心受創、名譽損害非輕，雖然侯積極表示願與對方和解，但因對方要求賠償100 萬，雙方未能和解，判處侯拘役30天，可易科罰金3萬元。2案均可上訴。

(中時 )