網戀3天誤加直銷團體 山東男跳二樓逃脫重摔「下肢癱瘓」

2018年10月13日 12:24 旺報 賴志昶

山東臨沂22歲張姓男子9月24日時在網路上認識一名22歲女子，相識3天後就跑到寶雞與網友相認，不料被誘騙加入傳銷團體，遭到非法拘禁。張男於9月30日凌晨從二樓窗戶逃脫時，不慎摔成重傷，導致雙腿癱瘓。目前，寶雞警方已控制部分嫌犯，整起案件仍待進一步調查。

據《華商報》報導，張男先前在山東臨沂一處修車廠工作，9月底透過QQ認識女網友後，感情迅速升溫，9月27日就買下車票前往寶雞，隔天還跟女子一通約會、看電影；當天傍晚時，他在女子提議下住進女子聲稱的「朋友住處」，但走進渭濱區神農鎮一村子內後，就被多名男子要走手機，切斷一切與外界聯繫，隨後才發現當地是傳銷團體。

張男隔天就被安排「洗腦」課程，全程被人監控，曾多次想逃脫，但都無法成功；直到9月30日凌晨6時左右，他看到屋內其他人都在熟睡，趕緊從二樓窗口跳下逃離，不幸摔成重傷，被村民發現後送往醫院救治。

西安醫學院附屬寶雞醫院骨科主治醫師指出，張男跳下後腰部著地，造成腰椎骨成，導致脊椎損傷，目前雙下肢癱瘓，以後可能都得坐輪椅生活。據了解，張男於4日進行手術後，預計整體醫藥費得要6萬元（人民幣）。

寶雞市公安局渭濱分局刑偵大隊民警指出，傳銷團體非法拘禁張男，目前已有部分嫌犯遭到逮捕，整體案情仍待偵辦調查。

(旺報 )