網戀3天誤加直銷團體 山東男跳二樓逃脫重摔「下肢癱瘓」

友善列印
旺報
賴志昶

山東臨沂22歲張姓男子9月24日時在網路上認識一名22歲女子，相識3天後就跑到寶雞與網友相認，不料被誘騙加入傳銷團體，遭到非法拘禁。張男於9月30日凌晨從二樓窗戶逃脫時，不慎摔成重傷，導致雙腿癱瘓。目前，寶雞警方已控制部分嫌犯，整起案件仍待進一步調查。

據《華商報》報導，張男先前在山東臨沂一處修車廠工作，9月底透過QQ認識女網友後，感情迅速升溫，9月27日就買下車票前往寶雞，隔天還跟女子一通約會、看電影；當天傍晚時，他在女子提議下住進女子聲稱的「朋友住處」，但走進渭濱區神農鎮一村子內後，就被多名男子要走手機，切斷一切與外界聯繫，隨後才發現當地是傳銷團體。

張男隔天就被安排「洗腦」課程，全程被人監控，曾多次想逃脫，但都無法成功；直到9月30日凌晨6時左右，他看到屋內其他人都在熟睡，趕緊從二樓窗口跳下逃離，不幸摔成重傷，被村民發現後送往醫院救治。

西安醫學院附屬寶雞醫院骨科主治醫師指出，張男跳下後腰部著地，造成腰椎骨成，導致脊椎損傷，目前雙下肢癱瘓，以後可能都得坐輪椅生活。據了解，張男於4日進行手術後，預計整體醫藥費得要6萬元（人民幣）。

寶雞市公安局渭濱分局刑偵大隊民警指出，傳銷團體非法拘禁張男，目前已有部分嫌犯遭到逮捕，整體案情仍待偵辦調查。

(旺報 )

深圳斥資數百億 化解上市公司股… 陸證監會接受 摩通增持中證券合…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。