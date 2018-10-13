MLB》柯蕭舊疾復發 釀酒人G1險勝道奇

2018年10月13日 12:22 中時電子報 盧品青

國聯冠軍戰13日開打，釀酒人首戰在主場以6-5險勝道奇。國聯第一戰將葉利奇(Christian Yelich)吞下3張老K和1次雙殺打，毫無表現，不過釀酒人打線成功擊垮道奇王牌左投柯蕭(Clayton Kershaw)，在七戰四勝制取得1勝領先。

柯蕭前一輪對戰勇士投得威風八面，此役兩度被攻佔滿壘，4局下他一個人都沒解決就被換下場，總計3局被打5分，留給球隊1比5的劣勢。柯蕭季後賽當機是老毛病了，媒體常揶揄他是「被對手挖到了氪星石」(超人唯一的弱點)。

8局上道奇試圖逆襲，攻佔滿壘打得釀酒人手忙腳亂，馬恰多(Manny Machado)在兩出局時一棒追回2分，比數拉近到4比6。接著9局上，道奇泰勒(Chris Taylor)一球直敲到全壘打牆邊，跑出1打點的三壘打，將比數只追到1分差！

釀酒人終結者柯奈保(Corey Knebel)投得滿頭大汗，最終以再見三振結束比賽。釀酒人此役出動7名投手，步步為營驚險守住勝利。

(中時電子報)