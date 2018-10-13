MLB》柯蕭舊疾復發 釀酒人G1險勝道奇

釀酒人阿奎拉(中)擊出全壘打，接受隊友祝賀。（美聯社）

友善列印
中時電子報

國聯冠軍戰13日開打，釀酒人首戰在主場以6-5險勝道奇。國聯第一戰將葉利奇(Christian Yelich)吞下3張老K和1次雙殺打，毫無表現，不過釀酒人打線成功擊垮道奇王牌左投柯蕭(Clayton Kershaw)，在七戰四勝制取得1勝領先。

柯蕭前一輪對戰勇士投得威風八面，此役兩度被攻佔滿壘，4局下他一個人都沒解決就被換下場，總計3局被打5分，留給球隊1比5的劣勢。柯蕭季後賽當機是老毛病了，媒體常揶揄他是「被對手挖到了氪星石」(超人唯一的弱點)。

8局上道奇試圖逆襲，攻佔滿壘打得釀酒人手忙腳亂，馬恰多(Manny Machado)在兩出局時一棒追回2分，比數拉近到4比6。接著9局上，道奇泰勒(Chris Taylor)一球直敲到全壘打牆邊，跑出1打點的三壘打，將比數只追到1分差！

釀酒人終結者柯奈保(Corey Knebel)投得滿頭大汗，最終以再見三振結束比賽。釀酒人此役出動7名投手，步步為營驚險守住勝利。

(中時電子報)

NBA》賣老哥面子！勇士與考辛斯… MLB》賽爾季後賽請纓中繼 教頭證…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。