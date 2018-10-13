MLB》賽爾季後賽請纓中繼 教頭證實：他連3天來煩我

紅襪隊投手賽爾(Chris Sale)14日將在美聯冠軍系列賽首戰先發面對太空人隊。（路透資料照）

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中時電子報
/綜合報導

紅襪隊投手賽爾（Chris Sale）日前在美聯分區系列賽封王戰中繼登板不但讓大家感到意外，也成為該役紅襪隊贏球的關鍵之一，談及當時的情況，教頭柯拉（Alex Cora）笑道，賽爾連續3天來說他想中繼這件事。

賽爾今年季後賽的表現讓人驚艷，分區系列賽對上洋基隊的首賽，他先發5.1局挨5支安打掉2分，狂飆8次三振壓制對手，助紅襪隊收下勝利。賽爾甚至在系列賽第4戰請纓中繼，以三上三下完成1局投球，也成為該役球隊獲勝的關鍵。

談到賽爾意外的中繼登板，柯拉透露，他有意願中繼，而在和投手教練、板凳教練討論過沒問題之後，決定讓賽爾的願望實現。柯拉笑說：「對於中繼這個角色，他興奮到不行！連續3天不斷來煩我『嘿！教練我來了！我在這裡喔！』。」

雖今年季後賽表現突出，但上季賽爾在美聯分區系列賽首戰就被太空人隊打爆，5局挨9安支打痛失7分苦吞敗仗。對方該役先發投手則是韋藍德（Justin Verlander），「虎王」韋藍德當天6局只掉2分，太空人隊首戰告捷。

14日賽爾將在美聯冠軍系列賽首戰先發，一樣是面對太空人隊，對方的先發投手也是韋藍德，「從過往失敗中學習到的經驗，會比成功還多。」賽爾說，「和去年一樣的對戰組合，這次贏家可以晉級世界大賽，不要搞得太複雜，平常心面對吧！」

「他季後賽首戰拿到球就很興奮，不論先發或中繼都很亢奮，即使要面對去年打爆他的太空人隊，他一樣保持高昂的鬥志。我不認為他會在意對手是誰，我相信他在投手丘會有高品質的表現，他已經準備好了，我也很開心這場比賽的先發投手是賽爾。」柯拉說。

(中時電子報)

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