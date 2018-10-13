多國「組團」南海刷存在感 陸學者：警惕邊緣性軍事行為

2018年10月13日 12:34 中時 楊家鑫

美國遏制大陸影響力擴張的主要熱點之一就在南海，前大陸軍事科學院戰略部研究員師小芹在上海《澎湃新聞》刊文稱，近來南海非常「熱鬧」，美、日、英、澳等國軍艦接連出現，這些行動正把南海變成前線，使南海越來越擁擠狹窄，意外衝突的可能性上升。在領海之內的相遇並非意外，而是有意挑釁。這種邊緣性軍事行為需要各方警惕，畢竟會朝著哪個方向發展，並非帷幄中能夠百分百控制的。

上海《澎湃新聞》13日刊登浙江大學研究員、前軍事科學院戰略部研究員、解放軍退役大校師小芹的文章指出，最近南海可謂非常「熱鬧」。8月31日，英國海軍兩棲戰艦駛入西沙群島12海里領海之內；9月30日，美國海軍「狄卡特號」進入南熏礁和赤瓜礁12海里領海之內；10月初，美菲日三國聯合舉行的「海上戰士合作」聯合演習在菲律賓舉行。

文章稱，從軍事角度來看，一兩艘英、澳、日、法等國軍艦如果單獨行動或者「組團」出現，不足以引起多大警報。但自2018年往後，出現聯合艦隊縱橫南海的可能性正在上升。如果聯合艦隊出現在南海，大陸將改變對安全形勢的判斷，因為它不能不令中國人想起「帝國主義的炮艦」。

文章指出，中美軍事關係達到近年來的一個低點。南海平靜難以維繫，因為它位於全球政治經濟軍事鬥爭的中央。今天美國及其它國家在南海的行動，正把南海變成前線。

文章稱，從政治可行性上看，若可將衝突侷限在小規模，那麼衝突不是不會被考慮到的，甚至是會刻意製造的。近幾年來美軍艦機在南海挑釁大陸時，有時甚至會攜帶電視台記者，就是有預謀的挑釁的鮮明例證。

文章強調，軍艦在領海線內外相互追逐的頻率正在上升，意外衝突的可能性也在上升。領海之內的相遇不是意外，而是有意挑釁，而這種邊緣性軍事行為會朝著哪個方向發展，並非帷幄中能夠百分百控制的。

(中時 )