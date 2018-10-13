政院貼公文指深澳電廠朱立倫核定 新北製表反擊

2018年10月13日 13:24 中時 葉德正

深澳電廠到底是誰核定，行政院與新北市府互不相讓，政院深夜秀公文公布指是新北市長朱立倫在2010年3月31日擔任行政院副院長時所做的裁示，新北市政府今「那就公文論公文」，並製圖「深澳電廠大事紀」佐證是蘇貞昌任內核定。

新北市府指出，根據公文記錄，深澳電廠是在民國2007年9月30日除役，即停止發電，等待拆除，即是行政院前院長蘇貞昌任內所通過的「拆舊廠蓋新廠更新擴建計畫。

新北市府發言人張其強指出，2010年年3月朱立倫擔任行政院副院長時期，主持「節能減碳推動委員會」，當時深澳電廠確已不再發電，當時台電報告減少碳排放成效，為計算已減少的碳排放，當然就將已停止發電的深澳電廠，列為減少的二氧化碳排放量之中。

至於所謂的編列11.8億多元預算，此計畫的期程是「2006年到2014年」，而2006年正是蘇貞昌當年擔任行政院長時通過環評的時間，當時環評通過後，就立即編列計畫為期9年、11.8億的預算。

新北市府說，籲請行政院不要一錯再錯、誤導社會大眾。同時更期待政府的能源政策有永續性、整體性的思考，對全國民眾負責，而不是以即時、隨興、漠視專業的方式，將國家重要的電力供需問題，要改就改，說改就改。

(中時 )