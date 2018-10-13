台北》賴清德說拿35％選票就當選 姚文智：非常有信心

民進黨籍台北市長參選人姚文智（右）12日晚間舉辦「大安文山區後援會」造勢晚會，行政院長賴清德（左）前往站台並授旗。(中央社)

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九合一選舉將至，行政院長賴清德昨晚在替民進黨台北市長參選人姚文智站台時指出，台北市長選舉已經是三強鼎立，若拿35%至40%選票就能當選市長。姚文智今受訪表示，他非常有信心，在市長選舉三足鼎立的情況下，只要衝到35%到40%，就在勝選的邊緣。

姚文智今一連安排6場與市議員的聯合競選總部成立大會，為選情加溫。一早姚文智先到「姚文智x謝維洲聯合競選總部」成立大會，被問及昨晚賴清德替他站台，明天要跟總統同台？姚文智說，感謝賴院長已經來了3場，總統也要來第2場，現在民進黨團隊都動起來，相信台北市的選情一定會漸入佳境。

對於台北市長柯文哲迴避電視辯論，姚文智表示，首都市長選舉，辯論是基本要求，如此才能把過去4年政績、未來要做的，以及挑戰者的想法說清楚。姚文智痛批，「不參加辯論，市民應該群起唾棄，不參加辯論是一件可恥的事情。」

姚文智說，柯文哲不要拿那麼多理由藉口，用取巧話術面對問題，邀請柯辯論說時間還沒到，質疑他的政策白皮書，柯又反駁「你能提出來嗎？」姚文智說，他已經提出上百項政策，只是還沒出書而已。而且他對柯的質疑每一項都經過明確考證，例如U-car說是電動車，最後只有百分之10是電動車，被外界質疑時卻說是市場機制，「簡直胡說八道」，市場本身就有很多不同車輛在出租，U-car是要用電動車輛，帶動進步的價值，目標完全沒有實踐，問柯文哲A竟然回答B。

姚文智也提到，台北市議員參選人謝維洲舉出鉛水管的問題，柯市府雖然做了，但宣稱百分之百完成之後，又被抓到有9371公尺是報假的，有很多地方沒做到，卻說已經完工，「這樣子虛假說謊Liar的風格，充斥在柯市長的執政之間。」

姚文智上台致詞時，也對柯文哲提出「五問」，除了辯論外，姚文智也要柯文哲回答去大陸18次，與被指控活摘器官醫師合照；大巨蛋處理情況，與遠雄有無達成什麼協議；政策白皮書完全沒寫到大巨蛋、雙子星、台北藝術中心一拖再拖；以及柯聲稱還債520億，但其中440億都是市民繳納的房屋稅、地價稅、牌照稅及遺產稅等，「市民繳的錢卻拿去說是他的功勞，是不是Liar?」

(中時 )

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