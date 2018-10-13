高雄》北漂族建議選前之夜跟著跪 韓國瑜：高雄改名「跪跪城」？

2018年10月13日 13:15 中時電子報 邱文秀

2018.10.12新聞深喉嚨－世代衝撞ing》韓國瑜現象 戳破民進黨執政幻象？高雄人盼望轉變？

昨日政論節目《新聞深喉嚨》上，高雄北漂族強烈擔憂民進黨會在「選前之夜」使出下跪大絕換選票，強烈建議國民黨高雄市長參選人韓國瑜一起跪。(Youtube截圖)

距離九合一選舉只剩一個多月時間，網友們針對膠著的高雄選情，熱烈探討「選前之夜」DPP會不會跪成一團。昨日政論節目《新聞深喉嚨》上，高雄北漂族強烈擔憂民進黨會在「選前之夜」使出下跪大絕換選票，強烈建議國民黨高雄市長參選人韓國瑜一起跪，韓國瑜不以為然的表示，他不相信這個畫面會出現，若大家都跪了，高雄市是要改名「跪跪城」嗎?

PTT政黑版網友針對白熱化的高雄市長選情，熱烈討論「選前之夜」DPP會不會跪成一團。用下跪「愛台灣」來換取同情選票。有網友寫了一整套下跪暈倒愛台灣劇本，被笑說場面感十足，可以即刻到DPP上班。

昨日政論節目《新聞深喉嚨》高雄北漂族梁雅君說，民進黨民代已經開始用「我們是台灣人，台灣不能輸」挑撥政治議題，因為民進黨已經Hold不住了，陳水扁也在蠢蠢欲動要幫一腳。

梁雅君說，真的很怕選前會有突然一跪，她建議韓國瑜民進黨跪的時候他也跟著跪，一排跟著跪然後磕頭，因為南部的鄉親不吃政策這一套，可是最吃這種，就覺得「溫係做伙ㄟ!咱是逗陣ㄟ!你甘願讓這個城市這樣子嗎?」

國民黨台南市議員謝龍介質疑，下跪還有效嗎?梁雅君強調，南部的鄉親朋友只要哭，只要跪就會心軟，在南部擁抱真的很有效。另一位青年也附和，北部可能就是要做理性的，但南部就是要做感性的，人家會吃這一套。

主持人平秀琳開玩笑說，爸爸媽媽看到電視上民進黨一排政治人物跪的時候，孩子在一旁也跪，為什麼台灣選民到選戰最後都是擔心這種事?謝龍介說「如果九個立委都出來跪，那個畫面也很好看!」

韓國瑜說，我不太相信這個畫面，秘書長跪了；九個立委也跪了；候選人也跪了；全家人也跪了。那高雄市要改名字了，叫「跪跪城」了!他覺得不太可能。韓國瑜說，在大多數銀行存摺沒剩多少錢的情況下，經濟輾壓了一切。意識形態、省籍、跪跟不跪、哭跟不哭、抱跟不抱，這些是情感上，但是經濟的碾壓下大家已經活不下去。

韓國瑜說，高雄整個城市晚上9點以後沒有朝氣，沒有生氣，整個城市就像「司馬遷穿西裝」，看起來衣冠楚楚，但是沒有生命力了。所以在經濟的壓力之下，今年高雄的投票行為一定會改變!

(中時電子報)