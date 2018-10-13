傳「五眼聯盟」鎖定大陸 陸外交部：希望各方摒棄冷戰過時觀念

友善列印
中時

中國大陸的崛起，令傳統強權國家警惕。路透社日前披露，自今年初以來，由美、英、澳、加、紐五國情報機構組成的「五眼聯盟(Five Eyes)」，一直在與德、日、法等「志同道合」的國家交換有關大陸對外活動的機密資訊，以對抗大陸「強硬的國際戰略」。對此，大陸外交部昨日回應稱，希望各方摒棄冷戰思維和「零和」博弈等過時觀念，少一些狹隘的主觀猜忌和意識形態偏見，更不要試圖搞封閉排他的小圈子。

路透社12日引述「五眼聯盟(Five Eyes)」7名官員透露，「就如何應對中國強硬的國際戰略，我們和盟友以及『志同道合的夥伴』進行了頻繁的磋商，這個勢頭日益增強。」

報導稱，交流主要是以雙邊形式、「在暗中」進行。「志同道合」的國家包括德國和日本，法國也加入其中，但參與程度相對較低。「五眼聯盟」加強與他國的合作，意味著對抗大陸在投資和運營上影響力的「國際戰線」正在擴大。

據悉，「五眼聯盟」是由英、美、加、澳和紐五國組成的國際情報分享團體，起源可以追溯到第二次世界大戰後的「英美協定（UKUSA）」。70多年來，五國一直進行秘密或者公開的在全球範圍內進行監聽，並且建立了相應的設施，這個聯盟至今仍然是最複雜和歷史最悠久的情報組織。

對此，大陸外交部發言人陸慷回應稱，中國始終不渝走和平發展道路，堅定不移奉行互利共贏的對外開放戰略，致力於在和平共處五項原則基礎上與各國發展友好合作關係，推動構建人類命運共同體。

陸慷強調，希望各方摒棄冷戰思維和「零和」博弈等過時觀念，理性看待中國發展，多一些開放包容，少一些狹隘的主觀猜忌和意識形態偏見，更不要試圖搞封閉排他的小圈子。各方應集中精力多做有利於增進互信的事，為促進世界和平穩定與繁榮貢獻正能量，而不是相反。

(中時 )

上交所：CDR掛牌市值須逾200億元… 杭州新建設 跨境電商服務中心啟…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。