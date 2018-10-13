NBA》詹皇休兵改當助教 湖人替補強勢擊潰勇士

2018年10月13日 13:15 中時電子報 黃及人

詹姆斯此役選擇休兵，全程都在板凳席當起助教角色。(美聯社)

就算「小皇帝」詹姆斯休兵改當「助教」，湖人仍把最後1場熱身賽勝負看很重！儘管比斯利、史蒂芬生兩人先後遭到驅逐，湖人仍靠堅強板凳戰力，終場119比105逆轉擊潰勇士，今年熱身賽3勝3敗，新季開幕戰19日客場遭遇拓荒者。

勇士上半場靠著「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生兩人凶猛火力，柯瑞首節獨拿16分，湯普生半場21分，幫助勇士打完上半場取得67比54領先，可是柯瑞突然因為身體感覺不適，下半場跟湯普生都沒上場，場上局面頓時倒向湖人。

湖人第3節展開反撲攻勢，轉眼就把比分追上，甚至反而領先勇士到兩位數以上，儘管雙方都派替補應戰，場上火藥味仍然很重，比斯利先在第3節跟卓雷蒙格林爆發肢體衝突，結果連續被吹兩次技術犯規，率先被裁判驅逐出場。

接著來到最後8分52秒，史蒂芬生上籃時遭到庫克凶狠拉下，讓他氣到直接向庫克揮拳，當然換來直接驅逐命運，這卻激勵起湖人替補球員士氣，持續擴大領先差距，讓當起場邊助教的詹姆斯，興奮到站起來替隊友表現吶喊打氣。

湖人此役不僅讓詹姆斯輪休，隆多、英格拉姆、哈特等主力也都沒有上場，烏克蘭射手米凱盧克攻下全隊最高22分，庫茲馬19分，麥基與喬納森威廉斯各有14分，「球哥」朗佐鮑爾先發打了24分鐘，貢獻8分、7助攻與6籃板。

不過勇士此役更加保留，除了杜蘭特直接宣告休兵，柯瑞與克雷湯普生也都沒打下半場，傷癒復出的卓雷蒙格林，先發打了21分鐘，只拿1分、5助攻與5籃板，今年熱身賽僅拿1勝4敗，勇士新球季開幕戰17日主場迎戰雷霆。

(中時電子報)