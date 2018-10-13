高雄》楊秋興爆謝長廷曾想廢衛武營 管碧玲罵年久失憶

2018年10月13日 13:28 中時 鄭舲

「衛武營藝術文化中心」13日正式啟用，藍綠紛紛搶功勞，意外引發口水戰。前高雄縣長楊秋興昨爆料謝長廷擔任行政院長時，文建會一度想廢除「衛武營藝術文化中心」，出身謝系的民進黨立委管碧玲則反擊，「楊秋興縣長，年久失憶了嗎？」

楊秋興昨在臉書貼文指出，在前總統陳水扁任內，他和謝長廷、蘇嘉全拜會行政院長游錫堃，爭取在大高雄蓋兩廳院，但因原來高雄市沒有適當的土地就選擇在衛武營，預算80億，當初他就感覺謝長廷有點「酸葡萄」。後來謝長廷去當行政院長，文建會一度提議別蓋衛武營，把預算各分40億給高雄縣和高雄市，讓他怒嗆「衛武營兩廳院計劃誰都不能變，變的話就南方革命。」

管碧玲在臉書回擊，楊秋興在衛武營藝術文化中心開幕的前夕，突然發文攻擊謝長廷，說他因為地點在衛武營，而有酸葡萄心理，曾經要停建衛武營藝術文化中心，「我十分噴飯」，駐日大使謝長廷知道後，也感到莫名其妙。

管碧玲說，事實上，楊秋興當年是享受建設成果的受益人，今天竟把大公無私的謝長廷，扭曲到如此無以復加的程度。她也強調，「我正是當年最重要的推手之一（高雄媒體圈都知道），落點衛武營，是由我親自處理的，我最能夠還原歷史。」

管碧玲說，楊秋興老縣長是一時失憶，忘了當年選址在衛武營是謝長廷「縣市共榮」的想法之下，同意她提議的衛武營，再由她開口向楊縣長提議的。「楊縣長年久失憶，竟然說謝長廷會酸葡萄！」管碧玲感嘆，「哇！哇！哇塞，一場選舉，怎麼那麼多假假假？！」

(中時 )