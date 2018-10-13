曾治豪和張心傑撞臉 連賀一航也錯亂

2018年10月13日 13:21 時報周刊 林彥君

楊蒨時(左起)、張心傑和曾治豪日前上節目演唱歌曲。（民視）

曾治豪、張心傑、黃靖倫和楊蒨時日前上民視《台灣那麼旺》明星組，當張心傑演唱庾澄慶的〈海嘯〉時，胡瓜忍不住找曾治豪和他一起唱〈我們都一樣〉，胡瓜認為兩人長得實在太像，他直呼：「在後台同時看到他們兩人，以為他眼花，想說是不是最近太累，一時之間不知怎麼叫他們，快把我嚇死」，主持人白家綺也不小心錯把張心傑「治豪」，逗得全場大笑。

曾治豪幽默表示，已經有第N個人說他們很像了，連爸爸賀一航（賀大哥）都分不清楚，「賀大哥都還會認錯我們，常常搞不清楚誰是誰」，他表示，他和張心傑私下交情好，常常會一起出去，把賀一航搞得十分錯亂。

曾治豪更爆料，曾開車遇到例行臨檢時，有警察以為他是張心傑，張心傑也曾有這樣的經驗，在臨檢時被認為是曾治豪，胡瓜甚至說不然你們組個團體好了，也期待第一次來到節目的張心傑能夠好好發揮實力，跟「雙胞胎」兄弟一較高下。

衛冕者黃靖倫本周有學弟張心傑來相對抗，張心傑來勢洶洶，他可愛的原住民的個性，加上驚人唱功，有如「笑面虎」，不僅讓挑戰者們感到壓力，火力全開更是將明星組的水準更上一層樓。楊蒨時演唱李玟的〈SunnyDay〉，她因穿著一身黃色褲裝，卻被主持人胡瓜笑稱是小小兵，曾治豪選唱張惠妹的〈聽海〉，力抗衛冕者黃靖倫。

(時報周刊)