曾治豪和張心傑撞臉 連賀一航也錯亂

張心傑（左起）、楊蒨時、曾治豪和黃靖倫。（民視）

友善列印
時報周刊
林彥君
楊蒨時(左起)、張心傑和曾治豪日前上節目演唱歌曲。（民視）

曾治豪、張心傑、黃靖倫和楊蒨時日前上民視《台灣那麼旺》明星組，當張心傑演唱庾澄慶的〈海嘯〉時，胡瓜忍不住找曾治豪和他一起唱〈我們都一樣〉，胡瓜認為兩人長得實在太像，他直呼：「在後台同時看到他們兩人，以為他眼花，想說是不是最近太累，一時之間不知怎麼叫他們，快把我嚇死」，主持人白家綺也不小心錯把張心傑「治豪」，逗得全場大笑。

曾治豪幽默表示，已經有第N個人說他們很像了，連爸爸賀一航（賀大哥）都分不清楚，「賀大哥都還會認錯我們，常常搞不清楚誰是誰」，他表示，他和張心傑私下交情好，常常會一起出去，把賀一航搞得十分錯亂。

曾治豪更爆料，曾開車遇到例行臨檢時，有警察以為他是張心傑，張心傑也曾有這樣的經驗，在臨檢時被認為是曾治豪，胡瓜甚至說不然你們組個團體好了，也期待第一次來到節目的張心傑能夠好好發揮實力，跟「雙胞胎」兄弟一較高下。

衛冕者黃靖倫本周有學弟張心傑來相對抗，張心傑來勢洶洶，他可愛的原住民的個性，加上驚人唱功，有如「笑面虎」，不僅讓挑戰者們感到壓力，火力全開更是將明星組的水準更上一層樓。楊蒨時演唱李玟的〈SunnyDay〉，她因穿著一身黃色褲裝，卻被主持人胡瓜笑稱是小小兵，曾治豪選唱張惠妹的〈聽海〉，力抗衛冕者黃靖倫。

(時報周刊)

迪麗熱巴辣透視被嫌手粗！網曝現… 林志玲穿長靴開衩禮服 美露絕對…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。