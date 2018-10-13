台北》丁守中喊設營造公司 市府工程1／10留給原住民

2018年10月13日 13:43 中時 楊佳穎

國民黨台北市長參選人丁守中13日出席原住民後援會成立大會，現場穿上排灣族勇士服、掛上獵刀，更拋出改善原住民經濟、文化保存發展、老人安養及興建原住民公宅等構想。他提到，原住民的身體好、有能力，也了解台灣的需要，因此將研擬成立原住民的營造公司，未來所有市府、市議會的招標工程，以及市府所屬相關機關學校團體工程，100萬以上的都要優先保留1/10給原住民。

丁守中今日上午成立原住民後援會，包含國民黨原民立委鄭天財、孔文吉及台北市議員李芳儒、李傅中武等都到場相挺，場面氣氛熱絡。

丁守中致詞表示，原住民遠離原鄉為生活打拼，現有1萬6千多位原住民在台北生活，一定要把台北打造成大家最美好的家園。他接著說，了解原住民在社會競爭中面對很多困難衝突，未來市府應通過原住民經濟發展自治條例，落實原民精神，全力在市府推動。

丁守中接著說，台灣有許多外籍移工在營造業，但原住民身體更好、更棒、更有能力，也更了解台灣需要、屬於在地，因此研擬成立原住民的營造公司，無論是設在市府下，或以財團法人、非營利公司、公益等各種形式，而所有市府、議會的招標工程，還有市府所屬機關學校團體工程，100萬以上的至少保留1/10給原住民。

丁守中也提到，現在大家都相當關心公宅，包含青年公宅、勞工公宅，而原住民也會希望有原民公宅，讓大家住在一起，離鄉背井互相照顧，這方面將來也會規劃；此外，老年照顧也相當重要，未來除了恢復被台北市長柯文哲取消的重陽敬老金，還要有原住民長輩安養中心，落實原住民照顧。

(中時 )