走過風雨飄搖 南方影展18年堅持做自己

2018年10月13日 14:05 中時 曹婷婷

由台灣南方影像學會發起的獨立影展「南方影展」走過18年，經歷2016年熄燈號、2017年復出，今年以18歲成年之姿，表達獨立宣言：堅持走自己的路，邀觀眾一同從台南出發以影像跟世界接軌。今天在藍曬圖文創園區舉辦套票首賣日，影展套票一套5張售價600元，首賣日限量販售「一日限定 特惠套票」每套5張特惠價400元。

在地深耕18年的南方影展，為民間發起的獨立影展，誕生於國立台南藝術大學，因有感於南部缺乏大型影展，2001年創立南方影展，之後，成立社團法人台灣南方影像學會，由一群熱愛電影的影像工作者共同維繫，並長期關注全球華人獨立影像創作。

然而，籌辦經費一直是獨立影展面臨困境，2014年辦展陷入經費無著的困境，最終，在影展開幕前夕，由時任台南市長的賴清德為影展募款，募集到新台幣50萬元影展基金。

在台南市政府支持下，去年也號召在地企業及藝文團體共同贊助響應，包括中華強友文教協會、財團法人育合春教育基金會，更邀請台南在地手搖茶品牌迷客夏與數個在地品牌加入贊助行列，台南各界齊心力挺獨立影展，拋磚引玉，一同成為台南影視藝文產業發展推手。

第18屆南方影展昨天預告正式起跑，今年影展活動期間從11月17日至25日，於台南新光影城舉辦，精選國內外優質獨立影像創作影片與南方獎—全球華人影片競賽入圍作品參展。今天在藍曬圖文創園區舉辦套票首賣日，影展套票一套5張售價600元，首賣日限量販售「一日限定 特惠套票」每套5張特惠價400元。

(中時 )