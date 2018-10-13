想當百萬直播主？小心詐騙找上門

2018年10月13日 13:31 中時電子報 綜合報導

社群經濟正夯，直播主成為「夢幻職業」，人力銀行調查，直播主、部落客和網紅被票選是上班族的夢幻工作，看上的就是直播主工時少、薪水高、自由彈性的好處，大陸知名電商阿里巴巴為號召直播主，月薪上看10萬元，還不含獎金，年薪輕鬆破百，相當吸引人，但當直播主真的這麼好康嗎？

國內最大直播平台17 Media就提醒有意加入直播主的民眾，當直播主看起來薪水不錯，工作光鮮亮麗，但也要小心「人紅是非多」的狀況，旗下的直播主就曾發生過被經紀公司冒名用來詐財的情況，一不小心不僅要跑法院，還賠了自己名譽，真是賠了夫人又折兵。

※直播工作正夯，要小心被經紀公司拿來詐騙

17 Media表示「現在不少上班族利用下班時間兼差投身直播平台，搶當人氣直播主，但當直播主不僅要靠才藝和熱情，更要慎選直播經紀公司。」目前全台直播經紀公司約超過百間，業者除了開設直播主教育訓練課程，也定期舉辦直播經紀顧問講座，輔導傳統經紀公司轉型。

由於直播正夯，不少直播主也和詐騙沾上邊，就有不肖業者先和網紅簽約，再仲介給直播平台，擔任中間商獲取利潤，還私自經營社群平台，利用網紅的照片和帳號向粉絲騙錢，害直播主間接變成詐騙集團。

17 Media建議，有意加入直播主的民眾，要謹記「停、看、聽」求職法則，收到合作邀約時，記得先查公司相關資訊，了解公司是否在案登記，以及營運時間，以確保公司是否穩定經營，簽約時要詳讀合約，對合約有不清楚的地方，一定要記得找律師諮詢，「尤其收到來路不明的經紀公司以直播平台合作名義為邀約，務必和直播平台官方經紀顧問或客服中心詢問，以免遭利用。」

※17 Media培育直播主，走量身打造路線

17 Media是國內最大直播平台業者，在台、港、日等地設立分公司，全球註冊用戶高達3,500萬，全球直播主今年底將達2萬人，截至今年第2季，日本簽約直播主近6千位，台灣近3千位。

17 Media有提供自製節目和直播顧問服務，直播節目包括17show、17Q等，除節目外，集團旗下有由你娛樂，和亞洲娛樂圈有強大連結，戰略夥伴包括有：日本愛貝克斯（Avex Inc.）、量能文創等，提供直播主更多元發展。

(中時電子報)