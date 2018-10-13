台北》柯文哲迴避辯論 丁守中轟：市長選舉格局的墮落

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年底選舉將至，對於台北市長柯文哲持續拒絕參與電視辯論，國民黨台北市長參選人丁守中今強調，柯P拒絕學生團體在內的電視辯論邀約，做法非常荒謬，難以想像首都市長選戰竟不能進行電視辯論。他也批評，柯文哲不願辯論、不肯接受大家檢驗，只靠網紅、用公帑，拍一些片子吸引年輕人，掩飾台北市政荒廢，市民低薪窮忙等缺失，「這是整個市長選舉格局的墮落」。

丁守中今日上午出席大安區後援會成立造勢活動，談到行政院長賴清德宣布停建深澳電廠爭議，他表示，如此重大的能源政策，民進黨根本沒有總體規劃，背離民意及世界潮流，一意孤行，又在民意壓力、選票考量下才突然退縮，也不知道未來會怎樣；且民進黨執政讓兩岸衝突對撞、經濟低迷蕭條，政治上沒有治國理念，變來變去，只證明「民進黨不下台、台灣不會更好」。

針對外界質疑不只大巨蛋，柯市府的雙子星也一樣拖了四年，選後才要進行；丁守中說，台北市這麼多市政都在擺爛，柯文哲的承諾一一跳票，根本不敢接受檢驗，且避開電視正式辯論，只靠網紅欺騙年輕人，真是首都市長選舉的墮落。

他也反駁姚文智「能解決大巨蛋」一說，強調民眾普遍認為，是「丁守中最有能力解決大巨蛋的問題」，自己的立場很堅定，就是台北需要大巨蛋，更需要好的運動、棒球、表演場地。

(中時 )

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