高雄》高雄教師工會提12政策 4位市長參選人簽署態度不一

2018年10月13日 13:49 中時 李義

韓國瑜加註但後簽署。（李義攝）

韓國瑜加註的但書。（李義攝）

無黨籍璩美鳳簽署。（李義攝）

陳其邁簽署後還打了100分。（李義攝）

高雄市教師職業工會13日舉辦高雄市長候選人教育政見說明會，提出12項教育政策並徵詢4位市長參選人是否支持，結果4人態度不同，蘇盈貴未簽，韓國瑜自行增加「只要財政允許必行之」的但書後簽署，璩美鳳簽署，陳其邁簽署後還加簽100分。

工會提出校護編制、員額編制、是否安裝冷氣機等12項教育政策，針對此發問市長參選人態度並徵詢支持意願是否簽署。

無黨籍蘇盈貴表示，事涉很多技術面，以負責任的態度面對問題，不願冒然簽署。無黨籍璩美鳳則當場簽署。

韓國瑜但強調不敢兒戲隨便承諾，只要財政無壓力，教育投資將是他當選市長後最重要的工作，於是自行補上「只要財政允許必行之」後簽署。

陳其邁說明教育政策理念後立即簽署，還特別像閱卷般，打了一個大勾後寫上100分，表示認同教師職業工會的教育政策，給予100分的肯定評價。

4位參選人對教育政策各有看法，蘇盈貴說，國際化與母語教學可以並存，主張主政者要提供良好教育環境，前提就是尊重教師專業及孩子的自主性，並以當年推動自學方案開啟現今多元入學的先河。他批評高雄教育政策是居於末段班，財政人均負債最高，每年吃掉所有預算。

蘇盈貴肯定教師會政策都是最好的，但都屬枝節性技術性問題，他認為應支持但必須讓親師生都放手去做，所有潛力才會被釋放。

韓國瑜則為老師們抱屈，指社會把所有問題都推給第一線工作的教師，現在家長又常有意見，搞得教師茫然、校長教師忙著要道歉，承受著莫明的壓力。

韓強調他不願也不能用政治支票來換選票，但一定要設法解決教師被視為萬靈丹，所有治安、衛生、環保等問題都丟給教師，出了問題又要教師揹負原罪的十字架。

未來，要推校區社區管區的三區合一，還給教師安心教學的環境；高雄需要錢，未來賺錢教育下一代，讓下一代更有競爭力，更能接受挑戰。但韓也強調現在沒有錢，我不敢隨便承諾，例如只要財政無壓力冷氣機就一定要裝，當選市長後，教育會是市府最大的投資。

陳其邁當選市長後要把權力下放給親師生，而不是從上而下的僵化思維，例如學校冷氣機，偏鄉學校與其他區域學校條件不同，可以透過租賃冷氣、太陽能發電、金融機構等各方合作，3年內，擬出優先順序安裝冷氣或空氣清淨機。

陳說，用公私合作的方式可以解決很多問題，例如國民運動中心可供學生使用，也可供社區民眾運動就是一種方式。

陳其邁還以自身是醫師的角度，主張與醫療院所合作來解決校護問題，強調未來教育等問題都會以專款專用方式，加速解決教育第一線問題。

(中時 )