「女版阿米爾罕」產後復出 《我的嗝嗝老師》零負評

2018年10月13日 13:50 中時 潘鈺楨

拉妮穆科吉飾演患有妥瑞症的老師，以強大的包容心與愛面對難纏的學生。（捷傑提供）

印度電影《我的嗝嗝老師》由與寶萊塢「3K天王」都攜手合作過的女星拉妮穆科吉（Rani Mukerji）演出。拉妮產後復出領銜主演，她表示：「妥瑞者患者在印度並非少數，但多數家庭為了保護孩子而選擇逃避社會接觸。」

電影講述自小患有妥瑞症的女主角奈娜，不以自己的障礙為限，反以不放棄的精神堅持到底，最後實現夢想，成為足以帶領來自不同階層的學生進步起飛的神力女老師。拉妮說，演出時她刻意不去參考其他電影演出，透過自己的理解詮釋，已拿下墨爾本影展的最佳女主角。而她為此角色特別設計的可愛小動作，也在印度上映時成為熱議並爭相模仿的對象。

拉妮穆科吉出生自電影世家，剛出道即出演商業大片，自此一炮而紅十餘年，不僅能歌善舞，演技實力更是備獲國內外肯定，獲獎無數。拉妮挑戰多元角色，意圖透過角色際遇傳達對弱勢或是女權的重視。這回在《我的嗝嗝老師》，她挑戰妥瑞症患者，提及貧富差距導致的教育資源落差，期待透過這部電影的上映，能讓更多人擁有平等的受教機會。

《我的嗝嗝老師》翻拍自改編真人真事的好萊塢電影《叫我第一名》，大刀闊斧地將片中主人翁性轉，從男老師變成女老師，在印度這樣一個備受性別歧視的環境下，更顯難得。從求學過程遭到同學師長言語霸凌，到開始教書面對最棘手難纏的班級，奈娜老師都用強大的包容心與愛來面對處理，展現的韌性與不服輸的勇氣，不僅成為戲裡學生指導人生方針的北極星，也在現實生活裡激勵許多女性觀眾正視自己的缺憾。電影11月2日在台上映。

(中時 )