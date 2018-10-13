洪耀福評選情樂觀 扁打臉：好像忘了民進黨執政？

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民進黨秘書長洪耀福評選情，前總統陳水扁今在［新勇哥物語］打臉，「洪耀福身為民進黨年底選戰操盤手的肺腑之言，還是違心之論？」好像忘了2018年已經是民進黨在執政。

阿扁化身的「勇哥」還說，他當然不相信民進黨會這麼慘，正如不相信2014與2016兩次大選國民黨會輸到脫褲子。不過話說回來，如果看到高雄、台中二都的選情重大變化，仍然自我感覺良好，選擇逃避諉過，渾然不知喚起支持者的危機意識與憂患意識，什麼事都可能發生！？

法務部長化身的「勇祥」則在結尾，以蔡政府最近主打的「假新聞」議題反諷說， 這又是中國大陸第五縱隊在台灣放出來的假新聞，非嚴懲不可！「如果辦不出來，全體承辦檢察官都要下台一鞠躬！」

以下全文

［新勇哥物語］-257 —阿扁選戰經驗談（三） 民進黨年底縣市長選戰，是洪耀福說的13+2？還是有人說的5678？

勇弟：距離縣市長選戰只剩四十多天，民進黨祕書長洪耀福接受某媒體專訪坦言，這次選舉對民進黨是「比較艱困的選戰」，因反改革者集結，是改革轉型最困難的階段。

勇哥：改革轉型過程中，反改革者應該只是少數，支持改革者必然是多數。照理說，民進黨執政戮力改革應該得到多數民心的認同與力挺才對，不太可能面對比較艱困的選戰。否則整個改革一定出了什麼問題！？或者還有什麼其他施政作為引發爭議，不得民心？！

勇弟：媒體報導洪耀福評估，目前綠營執政的桃園、台中、台南、高雄4都，以及非直轄市的9個執政縣市，除了宜蘭縣有待努力外，其他選情相對穩定，可望保住綠色執政成果。至於藍營執政的新北市及台東縣，現階段已形成55波，最後衝刺有機會搶下。也就是說，勝選目標就是穩住現在13個執政縣市，再搶下新北、台東2個縣市。

勇哥：這是洪耀福身為民進黨年底選戰操盤手的肺腑之言，還是違心之論？如果是為了鼓舞士氣，避免信心崩盤，本無可厚非。但13+2的勝選評估，好像忘了2018年已經是民進黨在執政，時間隧道仍然停格在2014年馬英九總統主政下的國民黨政府時期！？

勇弟：也有選舉專家在年初告訴阿扁，民進黨年底選戰不容樂觀，還比出5根手指頭，阿扁問說是指民進黨將掉5個縣市長？選舉專家說不是掉5個，而是剩下5個。也就是說，現有13個綠色執政縣市，如果掉5個，就是剩下8個；如果掉8個，就是剩下5個。所以年底選戰，最好的情況可能掉5個，最壞則是掉8個。所以掉或剩5678都有可能！？

勇哥：我當然不相信民進黨會這麼慘，正如不相信2014與2016兩次大選國民黨會輸到脫褲子。不過話說回來，如果看到高雄、台中二都的選情重大變化，仍然自我感覺良好，選擇逃避諉過，渾然不知喚起支持者的危機意識與憂患意識，什麼事都可能發生！？

勇祥：這又是中國第五縱隊在台灣放出來的假新聞，非嚴懲不可！「如果辦不出來，全體承辦檢察官都要下台一鞠躬！」

(中時 )

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