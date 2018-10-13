文在寅歐洲五國行 將拜會教宗方濟各

2018年10月13日 18:06 旺報 潘維庭

韓聯社報導，南韓總統文在寅13日啟程飛往巴黎，開啟了為期9天的歐洲之旅。他將訪問法國、義大利、梵蒂岡、比利時、丹麥五國。

文在寅將於13日下午抵達巴黎，並出席法國韓人韓僑座談會。14日，文在寅將出席韓法友誼演唱會。青瓦台透露，偶像團體「防彈少年團」將登台表演。除防彈少年團外，還有知名韓團現場演奏電視劇《太陽的後裔》等歌曲。

15日，文在寅將同法國總統馬克宏舉行其任內第二次韓法元首會談，並對法國進行國事訪問，當天，他還將出席法方為他舉行的歡迎儀式，並向無名英雄墓獻花。

16日下午，文在寅將從巴黎飛赴羅馬，開始訪問義大利。同日，文在寅將出席在羅馬教廷舉行的和平彌撒，並發表演講，介紹韓國政府為爭取朝鮮半島和平所付出的努力。

18日，文在寅將拜會教宗方濟各，並轉達向其轉達北韓領導人金正恩邀請方濟各訪朝的消息；18日下午，文在寅將從羅馬前往比利時布魯塞爾。19日，他將出席第12次亞歐首腦會議。這是文在寅首次出席亞歐會議。文在寅將在會議上介紹過去一年來半島局勢的變化，呼籲各方支持半島政策。

19日，文在寅將離開布魯塞爾前往丹麥哥本哈根，20日出席由丹麥發起的「全球綠色目標夥伴（P4G）」倡議首屆峰會並發表主旨演講。

(旺報 )