要喝乾淨水 竹科媽媽與環保署調查頭前溪水質

環保署人員與在地環團於河道中設置監測包。（圖／環保署提供）

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日前媒體報導，有一群高學歷的竹科媽媽組成「我們要喝乾淨水聯盟」，不怕危險溯溪調查，發現頭前溪沿岸有堆置垃圾的竹東掩埋場滲出水，以及多家光電大廠，排放的廢污水影響頭前溪原水品質之虞。聯盟表示：「我們只求一根專管，將光電廢水排放到自來水廠下游。」

環保署對於竹科媽媽喝好水的訴求極為重視，隨即安排拜會「我們要喝乾淨水聯盟」召集人，了解多家晶圓廠位於水源取水口前方，有影響自來水源的疑慮。環保署人員並且會同召集人，沿著五華工業區及竹東掩埋場周遭河川流域進行履勘，接著又決定本月12日雙方合作進行汙染調查，以釐清河川是否遭受汙染？

環保署表示，本次調查依循與「桃園在地聯盟」理事長潘忠政合作監測河川水質的模式，藉由在地團隊竹科媽媽「我們要喝乾淨水聯盟」對環境的了解，參與「離子交換樹脂縮時膠囊」監測包投置規劃。於鹿寮坑大肚溪上下游及竹東掩埋場周圍布點，河川長度約7公里、共11處，預訂1周後收回送實驗室檢測。

這段時間除了監測包所吸附的重金屬種類與濃度，同時在自來水取水口、灌溉水取水口採集樣品攜回檢驗，以釐清水質是否有安全的疑慮。亦可提供經濟部自來水公司，做為評估考量遷移取水口位置的參考依據。

至於竹東掩埋場堆置垃圾的問題，環保署表示，已要求新竹縣環保局提高竹東鎮家戶垃圾轉運量能，逐步降低掩埋場垃圾堆置量。接下來也將協助其完成垃圾覆膜打包工程，未完成前則要求竹東鎮垃圾衛生掩埋場，隨時加強垃圾堆置區域環境衛生消毒工作，防止滲出水溢流，影響周邊環境。

環保署強調，對於維護安全生活環境環保署與民眾一樣關心，期待本次與「竹科媽媽『我們要喝乾淨水』聯盟」共同攜手合作，能釐清大家關心的飲用水水質問題，並加以解決。

(中時 )

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