新北》蘇要求回歸市政 侯反嗆「先撤銷環評」

友善列印
中時

行政院長賴清德宣布停建深澳電廠，但國民黨新北市長參選人侯友宜與民進黨參選人蘇貞昌仍就此議題交鋒，侯友宜今（13日）要求蘇貞昌對於深澳電廠清楚表態，不能只是「樂見」停建，蘇貞昌則呼籲侯友宜不要再消費深澳議題，回歸市政討論。

侯友宜今上午受訪時表示，蘇貞昌不該只有「樂見」，更應該清楚的表態什麼是蘇貞昌當時說過的「安全無污染」，這與賴清德先前堅持要蓋的態度一樣。現在燃煤電廠不蓋了，蘇貞昌要有一個立場表現出來。

他呼籲政府應該先廢止環評審查報告，並經行政院正式公告，最後再由立法院做出「未來不會建深澳燃煤電廠」決議，先做到這三件事，人民才會相信執政黨是真的「停建深澳燃煤電廠」。

針對蘇貞昌要求他「不要消費深澳」，侯指出，燃煤電廠破壞生態、影響市民健康，但蘇貞昌在選舉過程都不說清楚，想當首長卻沒有辦法守護市民健康，質疑對方「怎麼去談城市治理！」

另外，媒體詢問是否擔心沒有其他議題可以提出？侯友宜回應，在整個新北市，不是只有一個深澳燃煤的議題，還有很多政見，他都不斷進行的過程當中，用正面論述的方式來跟市民報告。

至於何時願意與蘇貞昌辯論，侯友宜說，針對市政議題，他每天面對媒體詢問時都逐一回答，所有不拘形式的提問，他都會直接面對。

(中時 )

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