柯文哲迴避辯論 丁守中痛批：市長選舉格局的墮落

2018年10月13日 14:13 中時電子報 綜合報導

台北市長柯文哲持續拒絕參與電視辯論，引發對手高度質疑，國民黨台北市長參選人丁守中今天強調，柯文哲拒絕包括學生團體在內電視辯論邀約的做法非常荒謬，難以想像首都市長選戰竟然不能夠進行電視辯論。他也批評，柯文哲不願辯論、不肯接受大家檢驗，只靠網紅、用公帑，拍一些片子吸引年輕人，掩飾台北市政荒廢，市民低薪窮忙等缺失，「這是整個市長選舉格局的墮落」。

另針對行政院長賴清德宣布停建深澳火力發電廠引發爭議，丁守中則說，這麼重大的能源政策，民進黨根本沒有總體規劃，背離民意，背離世界潮流，一意孤行，又在民意壓力下、在選票考量下才突然退縮，也不知道未來還會怎樣。在在凸顯民進黨執政把國家害到這樣子，兩岸衝突對撞、經濟低迷蕭條，政治上沒有治國理念，變來變去，只證明「民進黨不下台、台灣不會更好」。

丁守中今天是在參加大安區後援會成立造勢活動時對媒體做了以上表示。雖然略有微雨，但今早大安森林公園活動熱鬧滾滾，人氣相當旺。包括議員徐弘庭、議員參選人羅智強、鍾沛君、耿葳、李柏毅等人都到場力挺，爭取藍營團結勝選。

圖片來源：丁守中辦公室 提供

針對外界質疑不只大巨蛋，柯市府的雙子星也一樣拖了四年，選後才要進行。丁守中說，其實台北市這麼多市政都在擺爛，柯文哲的承諾一一跳票，根本不敢接受檢驗，避開電視正式辯論，只靠網紅欺騙年輕人，真是首都市長選舉的墮落。事實上，台北需要大巨蛋，更需要好的運動、棒球、表演場地，是「丁守中最有能力解決大巨蛋的問題」。

丁守中也對媒體強調，民進黨執政後濫權違憲，國家公權力淪為政治鬥爭工具，經濟嚴重衰退，兩岸危機浮現，要讓中華民國振衰起弊，台灣止跌回升，「就從贏回首都開始」，才能強有力地制衡專權、濫權、違憲的民進黨政府。

(中時電子報)