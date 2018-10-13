相守一世情 新竹市表揚44對鑽石婚

新竹市長林智堅（左）將戒指親手交給為結婚70年的何定錦（中）與何彭真（右）夫妻。（徐養齡攝）

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新竹市長林智堅（前右）表揚鑽石婚佳偶王禮澤（前中）與李秀蘭（前左）。（徐養齡攝）

相愛一世情！新竹市13日表揚44對鑽石結婚佳偶，相守超過一甲子歲月，見證情比金堅的真理，其中93歲何定錦與93歲老伴何彭真互相扶持70年，至今仍天天牽手散步，令市長林智堅稱羨不已。

林智堅今特別為何定錦與何彭真夫妻進行福證儀式，兩人鶼鰈情深，共同扶持70年，林智堅將戒指親手交給何爺爺與何奶奶，讓他們為彼此戴上象徵祝福金戒，場面溫馨至極。

何定錦說，相守70年來，印象最深刻的是婚後第一次旅行，他騎著新買的機車載愛妻環島，創造許多終生難忘的回憶。兩人現在天天會到附近的中央公園或隆恩圳散步，過著簡單知足的四代同堂生活。

另對鑽石佳偶王禮澤與李秀蘭，年輕時在西門國小當同事，進而相識相戀，結婚一甲子，感情與新婚時一樣好，親友晚輩都到場為他們喝采。

社會處長李季縈表示，今年參加表揚活動的長輩共有44對，有6名長輩超過90歲，最高歲數為95歲，有2對佳偶婚齡更高達70年以上。

林智堅說，為讓長輩過得更幸福，市府推動5大敬老措施，包括續發安老津貼3000元、重陽敬老禮金提高至2000元、免費全口假牙、免費健康檢查及48處共餐食堂等，提供全方位的福利與照顧。

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