衛武營正式啟用 高巿府文化局長：北漂回流、創造南漂

2018年10月13日 15:35 中時 曹明正

全世界最大單一屋頂劇院「衛武營國家藝文中心」下午3時正式啟用，高巿府文化局長尹立在臉書有感而發地說，衛武營是台北兩廳院成立31年後，真正座落於南台灣的國家級表演場館，雖然他不喜歡「北漂」這個字眼，但相信以城市轉型的概念投入建設，不僅「北漂回流」，更可「創造南漂」。

尹立臉書全文如下：

等等就要去參加衛武營的開幕音樂會，首場的演出由高雄市立交響樂團擔任重要的角色，以在地的樂團啟動，配合未來國內外優秀的表演團隊的演出，不僅在表演藝術領域深具意義，這個眾所期待的大事，它是台北兩廳院成立逾31年後、真正座落南台灣的國家級表演場館。

我之前提到因為早期中央沒有在高雄設立藝術大學，對這領域有興趣的學生只好北上求學，同樣的在較為單一重工業型態下的高雄，早期缺乏各項藝文硬軟體建設，工作型態也不夠多元活潑，就表演藝術領域來說，三十多年前台北就有國家級兩廳院，加上藝文資源集中，自然提供在這方面的藝文就業機會是多於其他縣市。

就我目前得到的數字，衛武營國家藝術中心目前編制141人，已進用139人，高雄市92人，非高雄47人，這還不包括很多外圍合作的幕前、幕後與燈光音響硬體工程的相關職務提供，從這個例子就可以知道，以城市轉型的概念投入建設，不僅可以讓北漂回流，更可創造南漂的工作機會。（其實我很不喜歡用北漂這個詭異的字眼）

從衛武營的例子，以及明年就完成的流行音樂中心，到駁二園區、棧二庫與未來港區文創的開發，再加上文化局陸續把美術館、電影館、歷史博物館、圖書館、流行音樂中心行政法人化，已經辦過多次而數量不少的專業人才招募，若加上半導體與高科技產業陸續大量資金的投入，也創造許多科技新貴的就業機會在高雄，亞洲新灣區在數位、會展、軟體內容的投入，也會提供更多樣的就業機會，這座城市需要有中央與地方政府的合作投入，更需要大家一起努力來共創未來。

黃俊銘老師在「衛武營能否『脫北』，共造深化南方、屬於未來的劇院？」一文中提到：台灣的文化發展，有很長的時間，的確重北輕南，資源過度集中，造成排擠效應，藝術養成體系逐漸同質化、建制化與山頭主義…（略）衛武營藝術中心誕生於民主社會，它也必須是民主、強調參與的，與兩廳院落成於威權過渡時期（1987年），並透過一個極規訓概念的教育部社教司的運作，極為不同；它行政上隸屬文化部，交由具公共性質的國內首創行政法人「國家表演藝術中心」營運，採專業主義運作，背後的文化是從「威權—正統文化建設」—「藝術專業化」—「藝術公共化」的轉型邏輯；但在地理位置上卻又偏離政經中心，「藝文界大老」也不多，而且沒有既有的類型與知識束縛，相當有潛力可以構建自己的文化敘事與品味，說自己土地的故事。衛武營開幕季音樂劇《簡吉奏鳴曲》，選的是出身鳳山農村、在1920年代組織農民運動的革命家簡吉，即為佳例。

我想以這樣的概念跟大家分享，高雄這座我喜愛的城市，持續向前！

(中時 )