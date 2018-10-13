北市棄保效應？丁守中：棄姚保丁 棄柯保丁 才能保台北未來

圖片來源：丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導

台北市長選舉日趨白熱化，黨政高層多次幫民進黨提名參選人姚文智站台，姚陣營也喊出選前會有棄保效應等訴求爭取支持者回籠。不過國民黨台北市長參選人丁守中今天強調，民進黨現在是執政黨，幫他們自己的候選人站台天經地義。但所謂台北市選舉「棄保效應」並不是甚麼「棄姚保柯」。只有「棄姚保丁、棄柯保丁」，才能保台北未來，才是台北未來發展之道。

丁守中今天是在參加大安區後援會成立造勢活動時對媒體做了以上表示。雖然略有微雨，但今天一整天丁守中造勢活動滿檔，沒有片刻空閒。上午大安森林公園活動，與議員徐弘庭、議員參選人羅智強、鍾沛君、耿葳、李柏毅等人合體，搶攻大安文山區票倉。隨後立即趕赴競選總部，與鄭天財、廖國棟、孔文吉等藍營原住民立委和市議員李芳儒、李傅中武一同主持原住民後援會成立大會，丁守中更身著排灣族傳統服飾上陣，並受贈勇士刀，現場熱鬧滾滾，氣勢十足。

圖片來源：丁守中辦公室 提供

針對姚文智所謂「能解決大巨蛋」的說法，丁守中強調，民眾普遍認為「丁守中最有能力解決大巨蛋問題」。同時對比柯文哲對長照、銀髮族照顧等問題束手無策，有錢都不知道怎麼照顧老人，他如當選市長，一定恢復被柯文哲取消的重陽敬老金，同時做好長照關懷政策，讓台北市成為競選孝親的典範城市。

丁守中也說，光是行政院長賴清德宣布停建深澳火力發電廠一事，就看得出來民進黨決策執行能力低落，這麼重大的能源政策，根本沒有總體規劃，背離民意，背離世界潮流，一意孤行，又在民意壓力下、在選票考量下才突然退縮。政治上沒有治國理念，變來變去，把國家害成這樣子，兩岸衝突對撞、經濟低迷蕭條，只證明「民進黨不下台、台灣不會更好」。

(中時電子報)

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