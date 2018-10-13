高雄》教育政策交烽 陳其邁：洗頭理髮談政策不是我的風格

2018年10月13日 15:02 中時 李義

教育政見說明會後，藍綠高雄市長參選人場外持續隔空交火，韓國瑜說民進黨有金山銀山，我只有思變的強大民心做為靠山；陳其邁則酸韓，指洗頭理髮吃宵夜談政策，不是我的風格，我做不來。

高雄市教師職業工會邀4位市長參選人談教育政見，韓陳2人未同框，先發言的韓國瑜發言強調賺錢來挹注教育，只要財政無壓力，教育會是他當選市長後的最大投資，全面提升孩子們的就業力國際競爭力。

會後受訪時表示，對於外界談民調，他始終都說這是場五五波的選戰，但大家都不相信，理由無他，對手民進黨是金山銀山，我只有高雄民進黨執政數十年後，民心思變的強大民心為後盾，要大家拭目以待。

韓國瑜說，最近傳出有人半夜打電話幫韓國瑜拉票，希望不是真的，也再度呼籲民進黨一起打場理性乾淨的選戰，因為這場選舉已是海內外萬方矚目，一起為台灣民主政治史下一頁典範，因為人要有向上向善的力量。

闡揚個人教育政策理念的陳其邁則數度暗酸韓國瑜的發財說，指如果一直迷信經濟只是發財，太過於短視，發財非少數人發財，不論經濟或發財，教育就是最佳經濟政策。

會後受訪談民調時，陳其邁強調，民調只是參考，與選民多接觸才是最重要的事情，感謝立委同仁在各選區幫忙點線面入戶入室輔選。對於農會大老蕭漢俊表態挺韓國瑜，他說，有很多農民朋友及基層農會支持，這些都是平日一起打拚的好朋友，不是為了選舉而交友。

觸及韓國瑜選戰打法，陳其邁一臉嚴肅地說，不論是青年就業經濟發展都是重要的議題，無法接受在洗頭剪頭髮或吃宵夜時談這些，也說網路聲量的事情，我學不來，不是我的風格。

陳其邁說，選舉是要做自己，不喜歡突然變了一個臉，去譁眾取寵天馬行空，我是一個南部典型政治人物，務實正直堅定，不會因選舉而改變我自己。

(中時 )