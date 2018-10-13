台塑新港場辦健走活動 緬懷創辦人王永慶兄弟

2018年10月13日 15:36 中時 張亦惠

在台化公司副總經理林慶賜的鳴槍下揭開活動序幕。（張亦惠攝）

有員工帶著自己的寵物鳥來參加活動。（張亦惠攝）

現場共有60個攤位，場面相當熱鬧。（張亦惠翻攝）

嘉縣台塑企業新港場為緬懷兩位創辦人王永慶、王永在，13日舉行系列活動，有2000多名員工、眷屬及鄉親，一同繞行廠區健走5.2公里，更有弱勢團體義賣園遊會、社區媽媽表演及員工歌唱比賽，同時也有義診、公部門宣導等，落實創辦人「勤勞樸實」、「運動強身」、「取之社會，用之社會」理念。

新港鄉公所主任秘書林文淵，嘉義縣長參選人吳芳銘，議員林秀琴、葉孟龍、陳文忠，及新港鄉代表會主席洪鴻然皆一同共襄盛舉，台化公司副總經理林慶賜與多位主管特別南下與大家同樂，在林慶賜的鳴槍下揭開活動序幕，超過2000名員工、眷屬及鄉親一同沿著廠區外圍健走。

園遊會也邀請廠區周遭的中洋村、三間村一同設攤，還有二手市集與8家弱勢團體義賣活動，舞台區更有社區媽媽班熱力四射的表演及員工歌唱比賽活動，場面熱鬧非凡，讓員工及民眾一起度過一個歡樂難忘的週末。

台塑企業長期對於國內弱勢族群，贊助教育、醫療、體育、傳統藝術及社會福利與公益等項目不遺餘力，此次823水災也捐助復建費用及物資，贈與新港鄉新港扶緣服務協會，捐助經費予華山基金會新港分會購置「愛心專車」與「春節年菜」關懷造訪獨居老人，善盡企業責任。

吳芳銘表示，台塑在災害發生時捐助款項或支持重建的建設工程，作為在嘉義發跡的企業家，在嘉義縣設有永慶高中，也在許多學校蓋了永慶樓，對於藝術文化活動也常進行回饋展演，落實企業社會責任，值得政治人物學習。

(中時 )