地表最強阿伯！70歲碩士生成績全拿A 向南瑤宮申請獎學金

2018年10月13日 15:52 中時 謝瓊雲

70歲的賴聰朗4年多前在竹林裡採竹筍時不慎摔傷脊椎後不良於行，加上有家人罹癌，讓他決心重拾書本。（謝瓊雲翻攝）

賴聰朗上午回到南瑤宮向廟方人員辦理補件，完成媽祖獎學金的申請，成為南瑤宮發放獎學金47年來最年長的一名申請學生。（謝瓊雲翻攝）

最狂學霸！賴聰朗的碩士成績單十分驚人，研究所一下時全都是Ａ。（謝瓊雲翻攝）

賴聰朗日前主動拿成績單到南瑤宮申請獎學金，廟方人員全以為他是幫孫子跑腿，想不到是為他自己申請。上午再度上門來補件完成申請。（謝瓊雲翻攝）

因拿著自己碩士成績單要申請獎學金，而被網友瘋傳為「地表最強阿伯」的70歲碩士生，13日再度現身南瑤宮補件，原來他是公務員退休的工程師賴聰朗，原本就具有博士學歷、還曾參選員林鎮長補選，曾參與十大建設與重大軌道工程，為了研究癌症，才重新學醫。

一名70歲阿公日前拿著一張中國醫藥學院研究所成績單走進南瑤宮，向廟方人員表示想要申請媽祖獎學金，大家都誤以為他是來幫孫子申請，沒想到細問後竟是他自己！照片被上傳社群後後引來網友瘋狂討論。

70歲的賴聰朗目前住在彰化縣北斗鎮，正在攻讀中國醫藥大學生物醫學研究所碩士班二年級，他自豪秀出成績單，上面科科都是A以上、還有A+，換算平均成績高達89.73分；忍不住得意說，修完碩士學分後打算再接再厲繼續攻讀博士班。

賴聰明說，他是土木工程專業技士，具有交通運輸建設工程師專業，曾參與十大建設、台北捷運工程局興建捷運，也曾前往中東協助阿拉伯蓋機場跑道。

2011年他還曾以62歲博士素人之姿，參選員林鎮長補選，當時與國民黨籍現任市長張錦昆、民進黨籍候選人江瑞演、昔日政治天后游月霞等人對壘。

他說，專科畢業出社會後先進入榮工處參與十大建設，30歲才讀大學，後來一路進修；10年前退休後，主要都在務農，後因不慎在山上竹林裡摔傷脊椎、行動不便，才想要重拾書本，靠著退休俸支付學費，希望鑽研醫學、研究癌症。在兒子告知下得知南瑤宮有媽祖獎學金，因為資格符合主動來申請，但上次來時因資料文件沒帶齊，所以再度來補件完成申請。

彰化市長邱建富指出，南瑤宮發放媽祖獎學金已有47年，頭一回受理70歲的「學生」申請獎學金，印證了俗語「人生70才開始」，賴翁也成為「活到老、學到老」的模範。

南瑤宮表示，媽祖獎學金受理標準，是研究所、大學、高職學業成績平均85分以上，高中成績平均80分以上，操行成績甲等，賴翁的申請資格初步符合，但仍需進一步審核。

(中時 )