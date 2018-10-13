一張蛇行車軌照曝光 原來台灣交通還停留在二戰時代

攝影師火花羅在頭份中正路上拍下的車軌照，可清楚看出車輛蛇行的軌跡。(擷圖自第四維度 Photography/攝影師火花羅授權)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

台灣交通有多糟糕，一張照片看了立刻秒懂！名攝影師火花羅到頭份中正路上拍車軌照，結果畫面令他啼笑皆非。路明明是直的，車軌卻是歪七扭八蛇行。火花羅說，他相信其實不只是頭份，全台灣的這種二線城市，都還「停留在二戰時代的交通規劃」。馬路為汽車而設，行人毫無空間行走，簡單一句話，台灣交通從根都爛了。

火花羅在個人臉書粉絲團貼文表示，頭份是二線城市，從照片可看出，當地還「停留在二戰時代的交通規劃」。什麼是二戰時代的道路現況？他這樣描述道：

「走在這種城市中，騎樓不平整，被商家佔用；沒有人行道，只能走在馬路上給汽機車撞；

整路上路霸不在少數，花盆、報廢機車占車位；放任並排停車，動不動就要吃對向才能過。」

火花羅說，一個全面兼顧而不是極端傾向汽車的道路規劃，其實是對開車的人更有幫助的，當那些行人、腳踏車、輪椅族、都有自己的行動空間，停車也有嚴謹規範的時候，你開在路上就不用像這條路這樣：「東閃西躲還要飛天」。

火花羅還在文中提及，在台灣，開車是最高的移動階級，騎車則是最多人的選擇，駕照當雞腿發，而走路是上帝賦予人類與生俱來的能力，卻是最被忽視的一環。

台灣這兩年來從上到下最夯的話題，就是怎樣振興觀光，但回頭看主管機關一直用二戰時期的觀念，管理台灣的相關基礎設施。火花羅抨擊主政者，腦袋彷彿停留在70年前的時光。連走路的空間都沒有了，如何招徠外國觀光客呢？

(中時電子報)

文章來源：第四維度 Photography

文章來源：IG

地表最強阿伯！70歲碩士生成績全… 觀塘儲氣槽是小燕鷗棲地 鳥學會…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。