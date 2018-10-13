一張蛇行車軌照曝光 原來台灣交通還停留在二戰時代

2018年10月13日 15:10 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台灣交通有多糟糕，一張照片看了立刻秒懂！名攝影師火花羅到頭份中正路上拍車軌照，結果畫面令他啼笑皆非。路明明是直的，車軌卻是歪七扭八蛇行。火花羅說，他相信其實不只是頭份，全台灣的這種二線城市，都還「停留在二戰時代的交通規劃」。馬路為汽車而設，行人毫無空間行走，簡單一句話，台灣交通從根都爛了。

火花羅在個人臉書粉絲團貼文表示，頭份是二線城市，從照片可看出，當地還「停留在二戰時代的交通規劃」。什麼是二戰時代的道路現況？他這樣描述道：

「走在這種城市中，騎樓不平整，被商家佔用；沒有人行道，只能走在馬路上給汽機車撞；

整路上路霸不在少數，花盆、報廢機車占車位；放任並排停車，動不動就要吃對向才能過。」

火花羅說，一個全面兼顧而不是極端傾向汽車的道路規劃，其實是對開車的人更有幫助的，當那些行人、腳踏車、輪椅族、都有自己的行動空間，停車也有嚴謹規範的時候，你開在路上就不用像這條路這樣：「東閃西躲還要飛天」。

火花羅還在文中提及，在台灣，開車是最高的移動階級，騎車則是最多人的選擇，駕照當雞腿發，而走路是上帝賦予人類與生俱來的能力，卻是最被忽視的一環。

台灣這兩年來從上到下最夯的話題，就是怎樣振興觀光，但回頭看主管機關一直用二戰時期的觀念，管理台灣的相關基礎設施。火花羅抨擊主政者，腦袋彷彿停留在70年前的時光。連走路的空間都沒有了，如何招徠外國觀光客呢？

(中時電子報)