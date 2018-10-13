觀塘儲氣槽是小燕鷗棲地 鳥學會嗆：敢施工擋到底

2018年10月13日 15:59 中時 蔡依珍

環保署強行通過中油觀塘環評案引發外界砲轟，環保團體把希望寄託在二級保育類動物小燕鷗身上，直指接氣站儲氣槽規畫地就是小燕鷗在北台最大的繁殖地、每年5月至少上百隻，中油多次諮詢桃園市野鳥學會異地補償遭拒，環保團體大膽預測中油會在4月前施工，並揚言若小燕鷗飛抵時中油機具敢施工，將會站在工程車前方力抗到底。

桃園市野鳥學會理事長吳豫州說，二級保育類小燕鷗是夏候鳥，每年5月中旬由澳洲沿海及南太平洋飛抵台灣繁殖，停留到8月上旬後離開，時間約3個月，其中一群多年來選定目前規畫設置儲氣槽的礫石地繁殖，每年至少100隻，去年7月更紀錄到275隻，是小燕鷗在北台灣最大的繁殖地。

吳豫州說，依《野生動物保育法》第18條，保育類野生動物應予以保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用，明年5月小燕鷗一定會如期飛抵大潭，中油深知若在小燕鷗繁殖地上動土就違反《動保法》，已多次向桃園市野鳥學會諮詢異地補償，甚至拜託學會幫忙規畫棲地，但吳豫州強調，棲地變更並沒有這麼單純，要長時間悉心規畫，不可能今年做、明年小燕鷗就主動換地點，因此拒絕中油的請求，中油目前轉請中華鳥會協助。

「現在觀塘案進入了肉博戰，不知小燕鷗有沒有力量協助阻擋觀塘的開發？」吳豫州說，目前沒有直接證據證明一級保育類動物柴山多杯孔珊瑚會因觀塘案產生明確危害，但小燕鷗會在當地生蛋，貿然施工一定會威脅到小燕鷗的生命。

吳豫州強調，桃園市野鳥學會堅持反對觀塘開發案、確保小燕鷗繁殖期間安全，他們也樂見異地補償棲地的規畫，「因為觀塘案停止時，小燕鷗將可獲得更大的棲地！」大膽預測中油會趕在4月前動工、破壞棲地，並對外宣稱已完成異地補償，強調明年5月小燕鷗飛抵時，若中油機具膽敢施工，桃園市野鳥學會會站在工程車前方，也向民眾喊話希望屆時有大家的支援，現階段會持續注意工程進展。

(中時 )