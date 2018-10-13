農委會推每月15食物日 落實食農教育

農委會主委林聰賢（左）與名廚阿基師合作做料理。（廖德修攝）

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農委會每月15食物日活動。（廖德修攝）

農委會為推廣食農教育，將每月15（音同食物）日訂為「食物日」，今（13）日特別在台北希望廣場舉辦「每月15食物日」活動。由農委會主委林聰賢、名廚阿基師、主婦聯盟董事長賴曉芬和營養師共同參與，邀請全民參與「每月15食物日」運動。

林聰賢表示，《食農教育法》草案已送到行政院審查，希盼本會期送入立法院，並於年底前三讀通過；配合學校、家庭及社會教育三位一體的方式，讓食農運動成為全民運動。

林聰賢還邀請國人記住「三要一不要」口訣，第一要「在地食材當季吃」，第二要「揪人共食快樂吃」，第三要「原型食物真好吃」，第四是「不要浪費食物適量吃」。也就是在地、共食、原型烹調，珍惜食物、不浪費、不過量。要牢記吃在地、吃當季、吃原型、共享食物、不浪費等原則。

《食農教育法》草案訂定時曾參考日本、韓國的《食育基本法》，因日、韓與台灣都是糧食進口國，自給率偏低。都希望藉由飲食教育，振興固有的飲食文化，帶動本土的農產品消費。

農委會表示，食農教育未來的推動重點包括：期望結合學校教師及推廣教育人力，鼓勵在地飲食文化傳承與創新，創造生產者與消費者的交流環境。並朝向建立食農教育資訊整合平台，強化消費通路標示國產農產品，以提升消費者對國產農產品的認知、信任與支持。

林聰賢強調，期待儘速推動食農教育立法，發展系統性食農教育體系，推動全民食農教育，讓全民共享優質國產農產品及健康飲食。

(中時 )

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