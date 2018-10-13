Darren經典劇挑大梁 最自豪這點比舊版厲害

2018年10月13日 15:16 中時 洪秀瑛

Darren在大馬拍戲，最開心能品嚐美食。（杰威爾提供）

邱凱偉（Darren）剛拍完《勇敢的心2》又飛到馬來西亞參與新版電視劇《小娘惹》，該劇日前開鏡，耗資6億台幣拍攝。

新加坡電視劇《小娘惹》可算是新馬華人的經典電視劇，曾打破獅城長達15年的收視紀錄，更創下每集播出時「全國4分之1人口都在看」的奇蹟，同時在大陸走紅，8年前在廣東、重慶、雲南、遼寧衛視播出，其中上海地區首播收視率甚至飆升至4%，在知名觀眾網絡社群豆瓣網上，原版《小娘惹》還獲得8.2分的超高評分。

時隔10年，《小娘惹》由愛奇藝、長信影視、建信文化傳媒聯手重新翻拍。新版《小娘惹》仍由原版故事人洪榮狄執筆，傳奇劇王郭靖宇擔任監製，謝敏洋（原版導演）、黃光榮擔任導演，今年金馬獎最佳造型設計提名陳敏正擔任造型設計，金牌班底聯手打造華人女性傳奇。

Darren劇中擔任「陳盛」一角，對於能與當紅新生代演員肖燕、寇家瑞及星馬、大陸多名硬底子演員一同演出，Darren除了興奮之外，更提早飛往馬來西亞準備。開鏡當天，媒體問他對於角色詮釋，覺得自己比舊版的優勢是？愛開玩笑的Darren竟秒回：「比較帥！」無厘頭答案逗樂所有人。

Darren為角色做功課，除了需要對娘惹文化深入瞭解，配合劇情需求，學習了馬來西亞詩歌〈班頓〉，他坦言，雖然曾在新加坡就讀與生活6年多，但對娘惹文化卻是第一次這麼深入地探究，為求角色詮釋到位，劇組貼心邀請新加坡資深的班頓老師幫他上課，好讓Darren更加快速進入角色的揣摩與準備。

Darren雖然對於語言很會模仿，也精通中文、英文、閩南語，過去也因為劇情需要背過長篇日文台詞，但對於要詮釋好馬來傳統詩歌〈班頓〉，不僅是全新的語言，更要將〈班頓〉的韻味與韻律正確表達，著實是很大挑戰，Darren每日花數小時練習，努力學習到最正確的口音與口氣，練到晚上休息跟老婆通話時，老婆說「你怎麼說話有個腔調」？讓Darren得意地說：「我練成功了。」

喜歡新馬美食的Darren，得知要在馬來西亞拍戲時興奮不已，尤其是這檔戲劇又是以娘惹文化及美食傳承為主軸，因此常在讀本或角色排練時大吃娘惹糕，讓他每天都期待開工的那一刻，愛吃甜食的他，讓工作人員必須對他耳提面命注意身材。

(中時 )