角頭前女婿遭毆重傷丟包 中市警48小時逮17人

台中市警察局第六分局13日宣布破案，48小時將毆打被害人及行兇後接應的其他犯嫌計17人查緝到案。（盧金足翻攝）

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朱嫌向警方供稱，半年前被古男「洗臉」教訓，心有不滿，半年後在酒店狹路相逢報復。（盧金足翻攝）
台中市警察局第六分局偵查隊長陳春安表示，專案小組調查相關證據後，不眠不休追緝，快速在48小時內破案。（盧金足攝）
警方查到被害人古男的車子，上面還沾有血跡。（盧金足攝）

台中市西屯區日前發生一起妨害自由、傷害案，一名傳聞是角頭前女婿的男子，被6至7人持棍棒打成重傷丟包在某醫院前，引發關注。台中市警察局第六分局13日宣布破案，不眠不休追緝，48小時將毆打被害人及行兇後接應的其他犯嫌計17人查緝到案，主嫌向警方供稱是半年前在同家酒店，被古男「洗臉」教訓，記恨半年後撂人報復。全案於警詢後依涉嫌殺人未遂案移送台中地檢署偵辦。

台中市警察局第六分局10日晚上10時接獲報案後，立即派員前往查處，到達時未發現有打架情事，追查1名古性男子遭人毆打並強行帶離，經比對相關證，確認就是在第五分局轄區某醫院前遭丟包的男子。

警察局第六分局偵查隊長陳春安表示，接獲民眾報案後，立即成立專案小組，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，專案小組經查有8名歹徒戴口罩、護目鏡、手持棍棒毆打古姓被害人，並強押上車逃逸。

警方調查相關證據後，發現朱嫌等人涉有重嫌，12日在大里區及北屯區將毆打被害人及行兇後接應的其他犯嫌計17人查緝到案。

涉嫌與其他7人持棍棒，將46歲古男打成重傷丟包的26歲朱姓主嫌，有毒品、傷害、組織犯罪條例等刑案資料，朱嫌向警方供稱，半年前在同家酒店，與古姓被害人素有嫌隙，不爽半年前被「洗臉」懷恨在心。

案發當天巧遇古姓被害人前往酒店飲酒，立即「撂人」戴口罩、護目鏡、手持棍棒毆打古姓被害人成重傷後丟包，除了在酒店包廂內痛打，又在酒店門口及台中市一處重畫區將古男打成重傷，見其身體不適才將人丟在醫院門前，隨後即鳥獸散，各自躲藏。

警方表示，朱嫌曾有組織犯罪前科，竟無視法律肆意揪眾傷人，若未能迅予逮捕歸案，不免更增民眾恐慌，這次能在短短48小時內予以查緝到案，全靠警方運用科技偵查技巧才能迅速掌握嫌犯行蹤，充分展現警方打擊犯罪與保護民眾居住安全的決心。

(中時 )

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