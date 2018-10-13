羅智強反嗆賴清德無恥：當大家都「金魚腦？」

前總統府副秘書長羅智強。(圖／本報資料照)

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中時電子報
/綜合報導
總統蔡英文與行政院長賴清德。(圖／翻攝自老天鵝娛樂 臉書專頁)

行政院長賴清德12日接受綠委江永昌質詢時明確表示，觀塘天然氣第三接收站日前環評過關，待完成後，餘裕發電量足可取代深澳電廠，才決定「停止興建深澳電廠」，對此，前總統府副秘書長羅智強表示，非深澳電廠不可，是民進黨堅持的，要髮夾彎還拉朱立倫救援，他轟賴清德無恥，是當全民都得了「金魚腦快速失憶症？」。

羅智強今在臉書表示，對於深奧早在民國94年民進黨成案，深澳電廠核定擴建，即拆舊廠建新廠，95年蘇貞昌院長通過環評，96年深澳電廠全面停止發電，99年朱立倫會議提到，針對「既有」火力發電機組如何減少二氧化碳排放(不是指深澳)，104年因碼頭遭民眾反對，國民黨決定「暫停興建」，105年民進黨執政恢復興建，107年民進黨政府主導通過深澳燃煤電廠環差(深澳擴廠環境影響差異分析案，簡稱環差），賴清德發表「乾淨的煤」力挺深澳電廠！

他認為，賴清德不是無知「是無恥」，乾淨的煤、非深澳電廠不可，都是民進黨堅持的，現在想髮夾彎了，還把朱立倫當朱維拉搬出來救援？他忍不住批評，賴清德，你當全民都和你一様得了「金魚腦快速失憶症」嗎？

他直呼，網傳民進黨有成功三要素，一、堅持，二、不要臉，三、堅持不要臉。他說，看到賴清德，還真是讓人見識到什麼是「堅持不要臉」的無恥政客！

(中時電子報)

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文章來源：羅智強臉書

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