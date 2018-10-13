台中》藍營議員總部成立盧秀燕批林佳龍建設跳票 市府：都在做

國民黨台中市長參選人盧秀燕（前右）13日參加北屯區市議員參選人陳成添（前中）競選總部成立，針對北屯區國民運動中心、捷運綠線與巨蛋工程未完成，批林佳龍「跳票」。（張妍溱攝）

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國民黨台中市長參選人盧秀燕13日參加北屯區市議員參選人陳成添競選總部成立，針對北屯區國民運動中心、捷運綠線與巨蛋工程未完成，盧秀燕批林佳龍「跳票」，對北屯區27萬人口很不公平；市府澄清回應：「建設都已經在做了！」。

盧秀燕指出，3年多前跟中央爭取2億元經費，蓋北屯國民運動中心，設置地點在北屯區公所對面空地，好不容易計畫核定、經費也下來了，林佳龍上任後，為了藍、綠之爭，卻沒有施作，最後經費退回中央，北屯國民運動中心遭撤案。

台中市運動局表示，目前分年編列2億元預算，規劃地點在北屯區細體1用地（更生巷及新興路口）興建北屯國民運動中心，並編列規劃設計費用及私人土地協議價購經費，預計在明年底工程將發包。

盧秀燕說，大家都在問，費玉清、江蕙告別演唱會及張惠妹開演唱為何沒來？因為台中沒有巨蛋；林佳龍上任時承諾4年內蓋巨蛋，眼看林任期僅剩一個多月，但巨蛋仍沒完成。若她當選市長，將興建巨蛋，讓台中有大型場館，進行大型藝文活動，讓鄉親朋友使用。

盧秀燕表示，當初跟中央爭取捷運綠線工程經費，但林佳龍上任後卻稱6個車站未發包，至今連一半工程都未達成，無法正式通車，所以她若當選，會在她任內讓捷運綠線完工通車。

針對捷運綠線與巨蛋工程，台中市政府交通局長王義川強調，前市府執政時，捷運綠線有6個站未發包，導致工程延宕，整體期程其實已調至2022年，市府積極協調與施工，才將工程提前到2020年通車，日前捷運藍線已獲行政院核定。

盧秀燕表示，她擔任立委就爭取台中各項重大建設，例如台74、鐵路高架捷運化、東山路市129線道路拓寬、捷運綠線工程等，她爭取的重大建設已大致完成，選舉倒數，大家不能受到分化，選票要堅定支持，讓陳成添當選、也要讓盧秀燕當選，繼續北屯區未完成的建設。

(中時 )

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