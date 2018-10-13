花蓮》苦等7年等不到自己的地 劉曉玫誓言協助加速發放保留地

花蓮一名林姓長輩向花蓮縣長候選人劉曉玫道出無奈，他指出，申請原民保留地多年，至今仍等不到回應，劉曉玫安慰他，若能當選縣長，一定檢討縣政府行政效率，加速辦理發放無爭議原住民保留地。（張祈翻攝）

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「這是祖先留下來的地，一定要拿回來！」花蓮一名林姓長輩向花蓮縣長候選人劉曉玫道出無奈，他指出，申請原民保留地多年，至今仍等不到回應，擔心自己年事已高，未來該如何向祖先們交代，劉曉玫安慰他，若能當選縣長，一定檢討縣政府行政效率，加速辦理發放無爭議原住民保留地，還給原住民朋友應有的尊嚴。

林姓長輩說，這塊土地是祖先留給他的，自己2011年就附上相關文件，申請取得原住民保留地所有權，7年來每天到公所問，只得到「送不出去」的回應，送出去的申請像是放在冰櫃裡，一點動靜都沒有，等不到，公所與縣府幫他完成初審與送件手續，他無奈指出，自己不是唯一在等待的，還有很多族人跟他有一樣。

行政院日前雖通過農委會擬具「山坡地保育利用條例」修正草案，刪除現行5年持續經營才能取得原住民保留地的所有權限制，然而即便未來立法院通過修法，5年限制僅是問題的一環，劉曉玫質疑，地方政府執行效率低落，也是保留地發放緩慢的問題之一。

劉曉玫現場安撫這位長輩，她強調，保留地世世代代屬於原住民族，縣府拖延還地、侵害原住民生活空間，讓族人們拿不回土地所有權，這是不公平、不正義的。

她承諾，未來若當選，一定立即檢討縣府的行政效率，與各鄉鎮公所加快行政作業，將原住民保留地申請文件盡快送件給公產機關與原民會，讓未涉爭議的原保地盡速發放給族人，這才是真正尊重原住民的傳統生活場域、真正重視原住民的尊嚴。

(中時 )

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