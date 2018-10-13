影》太傷！颶風重創美空軍基地 F-22 QF-16遭殃

美國佛羅里達州汀道爾空軍基地的機庫在麥可颶風侵襲下已嚴重破損。（路透）

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中時電子報
汀道爾空軍基地嚴重受損

麥可颶風狂掃，造成佛羅里達州災情慘重，而當地的美國汀道爾空軍基地（Tyndall Air Force Base）也無法倖免，除了機棚慘遭摧殘，許多身價昂貴的戰機也被吹得東倒西歪。

據《防務新聞》（Defense News）與《商業內幕》（Business Insider）網12日報導，美國空軍發言人史黛芙奈克（Anne Stefanek）說，部份戰機因維修或安全理由留在機棚，而所有的機棚都已受損。她表示，預料停在機棚內的軍機也受損，但確切的受損程度究竟如何，還要等到進入機棚後，才能加以評估。

而據《紐約時報》（New York Times）報導，汀道爾空軍基地有55架F-22隱形戰機，每架身價高達3.39億美元（近105億台幣）。在颶風侵襲前，美國空軍起碼將33架F-22移至俄亥俄州的萊特-派特森空軍基地（Wright-Patterson Air Force Base）。

美國空軍官員並未透露剩下22架F-22的下落，只說有部分戰機留在機棚內，但不願證實留下的戰機中，是否有任何F-22戰機。

但流出的照片與影片顯示，基地最大的5號機棚已淪為斷垣殘壁，而從中可看到F-22特有的尾翼。而另一張照片顯示，在颶風侵襲下，一個較小的機棚門與牆都已經被颳走，可以看到F-22的獨特身影。

另一方面，社群媒體張貼的照片與影片顯示，第43戰機中隊至少有4架F-22留在機庫內。臉書上的「空軍論壇」（Air Force Forum）網頁說，其中一個機棚內的3架F-22受創嚴重，第4架則因移到另一個機棚，受損程度較小。

還一名消息人士透露，有多達10架F-22戰機受損，雖然大部分都能修復，但必須付出昂貴的代價。而由退役F-16戰機改造，已測試新武器和戰術的QF-16靶機部份也已受損。

(中時電子報)

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