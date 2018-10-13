影》太傷！颶風重創美空軍基地 F-22 QF-16遭殃

2018年10月13日 16:11 中時電子報 楊幼蘭

汀道爾空軍基地嚴重受損

麥可颶風狂掃，造成佛羅里達州災情慘重，而當地的美國汀道爾空軍基地（Tyndall Air Force Base）也無法倖免，除了機棚慘遭摧殘，許多身價昂貴的戰機也被吹得東倒西歪。

據《防務新聞》（Defense News）與《商業內幕》（Business Insider）網12日報導，美國空軍發言人史黛芙奈克（Anne Stefanek）說，部份戰機因維修或安全理由留在機棚，而所有的機棚都已受損。她表示，預料停在機棚內的軍機也受損，但確切的受損程度究竟如何，還要等到進入機棚後，才能加以評估。

而據《紐約時報》（New York Times）報導，汀道爾空軍基地有55架F-22隱形戰機，每架身價高達3.39億美元（近105億台幣）。在颶風侵襲前，美國空軍起碼將33架F-22移至俄亥俄州的萊特-派特森空軍基地（Wright-Patterson Air Force Base）。

美國空軍官員並未透露剩下22架F-22的下落，只說有部分戰機留在機棚內，但不願證實留下的戰機中，是否有任何F-22戰機。

Take a look at the significant impacts from Hurricane #Michael at Tyndall Air Force Base in Florida. Stay with our live coverage throughout the storm as scenes of destruction continue. pic.twitter.com/6chLF0IXSJ — The Weather Channel (@weatherchannel) 2018年10月11日

但流出的照片與影片顯示，基地最大的5號機棚已淪為斷垣殘壁，而從中可看到F-22特有的尾翼。而另一張照片顯示，在颶風侵襲下，一個較小的機棚門與牆都已經被颳走，可以看到F-22的獨特身影。

另一方面，社群媒體張貼的照片與影片顯示，第43戰機中隊至少有4架F-22留在機庫內。臉書上的「空軍論壇」（Air Force Forum）網頁說，其中一個機棚內的3架F-22受創嚴重，第4架則因移到另一個機棚，受損程度較小。

還一名消息人士透露，有多達10架F-22戰機受損，雖然大部分都能修復，但必須付出昂貴的代價。而由退役F-16戰機改造，已測試新武器和戰術的QF-16靶機部份也已受損。

(中時電子報)