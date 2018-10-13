梁赫群想找梁正群《飢餓遊戲》 嘆節目找他們卻無緣金鐘獎

2018年10月13日 16:14 時報周刊 林彥君

許孟哲(右起)帶領隊員李亮瑾和王思佳超有默契。（中視提供）

梁赫群日前上《飢餓遊戲》，他認為自己在玩遊戲時，「噸位」就是他的強項，在接力及氣球關卡中有優勢，加上速度反應，自認絲毫不輸年輕人，他認為節目中最難的就是接球，「那一關我覺得最耗體力、又頭暈」他強調自己是拼了命在玩遊戲，他希望之後有機會跟弟弟梁正群合體上節目，他自信認為表現一定不會輸弟弟，「我可以智取，年輕人有時只是靠蠻力，光靠體力是不會贏的。」

他透露如果能自己選要和孫協志、王仁甫或許孟哲其中一位主持人一組，他最想跟孫協志一組，「因為覺得他最穩、又聰明，算是個『老江湖』，仁甫別出心裁，但有時就也會因為這樣大好大壞」，他認為雖然許孟哲體力好，但是難免衝動，他也虧許孟哲運氣不好，都抽中5％，運氣也是他考慮的原因之一。

對於《飢餓遊戲》連兩年入圍金鐘獎，無緣奪金鐘，他認為：「得獎除了靠實力，也是要靠運氣，繼續堅持下去，總有一天會等到你」，他表示，若自己是金鐘評審，一定會把票投給《飢餓遊戲》 ，他表示節目接二連三找來稀奇咖出外景，也是節目特別的地方，「像乃哥、城哥、利菁…等，這些都是非常難得的來賓耶！他們都是很難在外景節目中出現的啦！」

(時報周刊)