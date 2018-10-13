台中國中生出遊 單親國中生救同學 雙雙溺斃

消防人員救出楊姓同學，緊急送醫搶救。（陳淑娥攝）

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圖說：楊母在醫院傷心欲絕，不敢相信兒子就這麼走了。（陳淑娥攝）
楊姓國中生從巨石上不慎落入激流處，邱姓同學跳下救人，不幸雙雙溺斃。（陳淑娥攝）

台中東勢區驚傳國中生溺水事件！5名國中生趁著周末假日，上午相約到東蘭路溪邊烤肉戲水，楊姓學生因要撿掉落水中的鞋子不慎溺水，邱姓同學疑下水救人也溺水，兩人雙雙滅頂，約2個小時後被消防人員搶救上岸，送醫後回天乏術，楊母抱頭痛哭，不敢相信兒子走了。

消防局表示，中午12點獲報，稱東勢區沙連溪校栗埔橋下方有國中生溺水，立即第二大隊、東勢、石岡、新社、和平、豐原及神岡分隊出動各式救災(護)車共13輛、消防人員27人、義消3人、穿山甲救難協會6人、 迅雷救援協會3人，共計39人，由組長李孟明帶隊前往搶救，大隊長余易祐在場指揮。

第二大隊隊長余易祐表示，沙連溪校栗埔橋下方深潭，潭面約150平方公尺，深3公尺以上，大約下午2時許，潛水人員在潭中先發現邱姓同學，隨即將他救上岸，隨後發現楊姓同學，2人均已無生命徵象，緊急送東勢農民醫院搶救。

據同伴表示，溺斃的楊姓同學22日生日，邱姓同學提議提早今天要幫他慶生，楊、邱兩人結伴到上游戲水，不會游泳的楊因鞋子掉入水中，他要撿鞋不慎溺水，會游泳的邱趕緊跳下去搶救，沒多久，兩人就遭滅頂了，他嚇得趕緊打電話叫朋友來，並通報119救人。

單親的楊母趕到醫院不久後，得知兒子搶救無效，抱頭痛哭，傷心欲絕，頻頻呼喊兒子的名字，不敢相信愛子離他遠去；從事資源活收的邱父則說，兒子出生單親家庭，平常有在打工貼補家用，是乖巧的孩子，他想說兒子去烤肉戲水，玩一玩沒什麼，怎知道竟天人永別。

(中時電子報)

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