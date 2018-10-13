這家航空飛機破一個大洞 飛4小時還安全降落

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中時電子報

印度近日一架印度廉航起飛時擦撞到圍牆後，沒有馬上折返檢查，反而持續飛行約4小時至孟買機場，降落檢查發現機身底部出現一道大洞，所幸飛行途中未發生任何意外，所有旅客均安全，航空公司也立即安排乘客搭乘其他班機前往杜拜。。

印度快捷航空（Air India Express）的IX 611航班，12號凌晨機上載有130名乘客，6名機組人員，從南部特利奇（Trichy）國際機場飛往杜拜。該班航班起飛後，不小心擦撞到圍牆，不過機師卻執意飛行，最後航管人員以安全為由引導航班飛往孟買機場。

調查單位發現，飛機的起落架嚴重受損，底部更出現一道大裂縫。而2名有超過3000小時飛行經驗的機師被通報後，卻說：「系統顯示一切正常」，已被停職，航空空司也全力配合調查，機師是否失職。

(中時電子報)

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