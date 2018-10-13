張震新片《雪暴》、台紀錄片《潰爛 癒合 掩藏》 釜山影展奪獎

2018年10月13日 16:26 中時 潘鈺楨

張震主演電影《雪暴》在釜山影展奪獎。（取自豆瓣）

第23屆釜山影展13日上午閉幕，台灣導演洪子健執導的公視紀錄片《潰爛 癒合 掩藏》拿下BIFF最佳紀錄片獎。張震主演的大陸電影《雪暴》，與韓片《呼吸》在新潮流單元競賽片中雙雙獲獎。

《潰爛 癒合 掩藏》聚焦日本二戰時期在中國四川投下生化武器的歷史事件，洪子健關注此議題超過12年，以人本角度出發，超越了民族主義，在中國、日本都無法拍成影片，在台灣完成意義非凡。《雪暴》由崔斯韋執導，張震、倪妮、廖凡、黃覺主演，以一場災難性的暴雪為背景，描述了警匪對決、正義與邪惡較量的故事。

張震主演電影《雪暴》在釜山影展奪獎。（取自豆瓣）

以往年度演員獎多為一男一女，今年破例把獎給了2位女演員，由《瑪姬》中的新生代女演員李珠英、《我們的身體》崔嬉序風光奪得。

釜山影展歷經前幾年的政治性報復、影人抵制，終於李庸觀復職擔任理事長，影展主席Jay Jeon表示走過3年動盪，影展氣氛已完美恢復，「我們努力吸引老一輩影人參與，回報釜山市民給我們的愛。」市場也因此復甦，今年共有來自79個國家、324部作品入選，亞洲電影公司也有911間參與，比去年多了38％。不過參與人數不如預期，今年共吸引19.5萬5觀眾到訪，較去年下降10%，應是颱風影響所致。

●第23屆釜山影展重要得獎名單●

新浪潮獎：《雪暴》／崔斯韋／中、《呼吸》／權萬基／韓

年度演員：李珠英／《瑪姬》／韓、崔嬉序／《我們的身體》／韓

金智奭獎：《Rona, Azim ‘s Mother》／Jamshid MAHMOUDI／阿富汗、伊朗、《肋骨》／張維／中國

BIFF最佳紀錄片獎：《潰爛 癒合 掩藏》／洪子健／台、《軍隊》／朴京根／韓

最佳短片：《Cat Day Afternoon》／權成模／韓、《NOOREH》／Ashish Pandey／印

KNN觀眾獎：《蜂鳥》／金寶拉／韓

年度電影人：坂本龍一

終身成就獎：洪英哲（韓國電影資料研究院長）

(中時 )