台北》高嘉瑜王威中質詢韓國瑜發獎金影片被挖出 網友吵翻

2018年10月13日 16:33 中時電子報 邱文秀

國民黨高雄市長韓國瑜任北農總經理時，因發獎金給員工被民進黨台北市議員王威中、高嘉瑜在議會質詢重批。(Youtube截圖)

國民黨高雄市長韓國瑜任北農總經理時，因發獎金給員工被民進黨台北市議員王威中、高嘉瑜在議會質詢重批。(Youtube截圖)

國民黨高雄市長韓國瑜任北農總經理時，因發獎金給員工被民進黨台北市議員王威中、高嘉瑜在議會質詢重批，並因他任內最後一年發放8400萬獎金給員工被北檢調查。網友翻出這段質詢影片，再度為了韓國瑜應不應該發獎金爭論不停。

PTT政黑版網友honoYang發文「這就是高嘉瑜+王威中」，挖出民進黨台北市議員王威中、高嘉瑜在議會質詢重批韓國瑜濫發獎金給北農員工，不適任繼續當北農總經理，韓國瑜被逼出王世堅金句「不分 OVER MY DEAD BODY!」相關新聞中，《三立新聞》的影片，點閱已破2百多萬。

影片中韓國瑜說他到北農之前，中秋節總金額是1萬5左右，因效率提高，所以發放獎金就比較多。

高嘉瑜:提高到十倍?

韓國瑜:向兩位議員報告，因為開源節流得宜，賺的錢多一定要分給員工。我百分之90的員工都非常苦。

高嘉瑜:我剛已經說了，賺的錢並不是來自於拍賣員，只是拍賣員有一定的努力，你發放獎金大家沒有意見，但是盈餘的暴增並不是來自於拍賣員的努力，有所增加，倍增了十倍，因此得到十倍的獎金，而是因為菜價的飆漲。因為我們這些公家相關機構的採用、採買，導致這樣的盈餘暴增。所以今天我們要問，韓總經理你還要堅持你這樣的做法是對的嗎?你堅持你要繼續做嗎?

韓國瑜:我只能說600個員工，500個是夜勤，晚上12點上到早上9點，非常的疲憊，公司如果賺了錢，我身為總經理，我不分給他們，請問我怎麼領導這個團隊?

高嘉瑜:員工都非常的辛苦，非常的疲憊，我想給予一定的獎金大家沒有意見，但是你獎金的發放，明顯不符合一家正常公司營運的狀況。沒有一家公司會拿盈餘的百分之七、八十，平均分配給員工。

韓國瑜:因為我們發完還剩1億2千萬，我們發了7千萬，我們還剩1億2千萬耶!所以春節我還會繼續發放。

高嘉瑜拉高分貝大喊:還要繼續發放?

韓國瑜:當然繼續發放。

高嘉瑜:春節你要發多少錢?

韓國瑜:如果我當總經理，所有該員工退休準備、政府的管理費、稅金我都交完。

高嘉瑜打斷:其他全部都發放給員工?

韓國瑜:沒有，該規定多少公司的淨資產我存進去，我每一年都在增加。我來的時候3億多，現在4億3。我不是敗家子!我每一項指標都達成。

高嘉瑜:市長!韓總經理說他春節還要繼續發放。

韓國瑜:我如果當總經理，公司賺了錢我不發給員工，只有一種可能。

高嘉瑜:所以難怪北農公司的員工，上上下下都支持韓總經理。

韓國瑜:時間到我就走。

高嘉瑜:有這樣子的總經理

韓國瑜:議員，時間到我就走了。我不會戀棧這個職務，OK?

高嘉瑜:時間到是什麼時候?

王威中提高音量:在柯市長的抽屜裡面了嗎?辭呈不是已經在柯市長抽屜裡?那現在時間到了沒?

韓國瑜:我必須經過董事會。

王威中:董事會是你們一手操控啊!韓總經理，你十分鐘前回答說，盈餘增加是因為菜價無預警上漲。所以手續費，抽%你們盈餘增加。

韓國瑜:那是原因之一!

王威中:這些盈餘應該思考如何回饋產地農民!或是消費地的這些市民!怎麼會是拿去分配給你們這些員工，你招募的進來的拍賣員，高階經理，資深主管，這邏輯對嗎?

王威中最後大吼:你不適任再繼續當台北農產運銷公司的總經理!

韓國瑜:我一定要分!我現在跟你保證，不分OVER MY DEAD BODY!OVER MY DEAD BODY!

網友honoYang發文表示，高嘉瑜和王威中只要不要和柯扯上關係，就會變成黨意議員，這就是我不想支持這兩位的原因，只要對面是非DPP的政治人物就想要鬥，再看看王威中的嘴臉，完全就是DPP走狗啊!並說，身為一個勞工，怎麼會不愛這種老闆呢?DPP整天在那裡勞工是最軟的一塊，但賺了錢又不發錢，X子還要立牌坊!

推文質疑「國民黨跟民進黨哪個不是黨意民代?」、「柯文哲這件事也站在高嘉瑜那一邊，你又怎麼說？」、「拿這件事打高嘉瑜也太奇怪 國營企業發年終就一堆抗議」。也有人說「但這完全是屁話..那菜價跌的時候北農虧錢是不是消費者」、「政黨政治就是這樣，要嘛你就脫黨」、「這才是替勞工著想，民進黨這種偽勞工派的.」、「DPP應該有下令弄掉韓 塞510 進北農」、「賺錢為什麼不能分，員工那麼辛苦，當然要分啊！」、「又一個邏輯小姐邏輯先生」。

(中時電子報)