《聲林之王》首播觀看近百萬人 蕭敬騰：很開心大家看到用心

林宥嘉（左起）、楊丞琳和蕭敬騰在節目中耐心講評。（ETtoday）

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時報周刊
林彥君

選秀節目《聲林之王》日前首播，節目導師蕭敬騰（老蕭）和林宥嘉在播出時，雖仍在忙工作，但皆在第一時間請工作人員關注節目播出狀況，甚至要求製作人、經紀人一定要準時同步收看，自己則是在收工結束後看重播，看到很多大家的鼓勵與批評，老蕭說：「很開心有很多人，看到大家的用心」，林宥嘉則說：「用心的好節目一定值得大家每週鎖定，節目會越來越精彩。」

節目總長2小時，除了在PTT台綜板被推爆外，首播內容分分秒無冷場，同時最高在線人數高達81,379人，總觀看次數近百萬人次，表現完全不輸近期音樂類頒獎典禮點閱數，其中「女版盧廣仲」許淨淳演唱自創曲〈爸爸叫我不要闖黃燈〉引起網友熱烈討論，外型激似歌手蘇運瑩的她，不僅聲線特殊，風格獨特，在台上無厘頭的反應，更是讓人印象深刻。

另外，還有不幸對上泰國蘿莉Gail的方筠婷，她在節目中演唱楊丞琳的〈理想情人〉表現不差，但最後被淘汰，也讓網友十分惋惜揚言要投票救援，希望她有機會能夠敗部復活。還有曾參加過第二屆《華人星光大道》的吳東翰演唱陶喆〈二十二〉，令人印象深刻，但對上來勢洶洶的嘪瑋鵬，沒被導師選上，讓網友看了揪心，動員力挺。

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App首播，晚上11點播出獨家花絮《聲林之王-生存週記》;10/14起每周日晚上8點於台視無線頻道;10/14起每周日晚上10點中天綜合台播出。

(時報周刊)

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