高鐵快閃打頭陣 國際踩舞祭造勢

2018年10月13日 16:49 中時 林欣儀

東吳高職表演藝術科學生在台中高鐵站快閃演出，吸引許多旅客駐足觀賞，也為即將登場的台中國際踩舞祭宣傳。（林欣儀攝）

為即將登場的第三屆「台中國際踩舞祭」造勢，曾在活動中多次受邀演出的「東吳高職」打頭陣，13日中午在高鐵台中站快閃演出，舞者們穿上舞衣、拿起道具展現肢體美感，吸引許多乘車旅客駐足觀賞，也為高鐵站增添活力與熱情。

30名穿著淺藍色舞衣的東吳高職學生、手上轉動著象徵沸騰的水流星道具，展現熱情生命力，這齣「飛躍青春、舞動台灣」是舞團全新設計舞碼，首度亮相就選在高鐵台中站，主辦單位指出，接下來為期一個月的踩舞宣傳期，將有不同表演團體在台中、台北街頭快閃演出，盼讓民眾提早感受踩舞的躍動。

台中市觀旅局長陳盛山表示，台中踩舞祭今年邁入第三屆，朝國際盛會方向邁進，特別邀請到韓國、越南的知名團體演出，盼藉此提升國際觀光客能見度，也創造台中的觀光意象。

有別以往，陳盛山說，今年踩舞祭特別新增設副場地，於10月27、28日在台中美術園道將有8隊國內團體與在地商圈自組團體演出，一系列的音樂舞蹈藝術表演、結合周邊店家推出各項活動與特色市集，為踩舞祭暖身，緊接著，11月9日開場活動開始，更有踩舞繞街遊行、踩舞教學等活動。

(中時 )