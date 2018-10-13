影》比梅根還貴！尤金妮婚禮最大秘密曝光 內有洋蔥…

2018年10月13日 17:00 中時電子報 吳映璠

隨著尤金妮公主（Princess Eugenie）完成終身大事，婚禮最大秘密終於揭曉！先前外界紛揣測時裝品牌Erdem將為公主做嫁紗，不過最終卻是由兩位倫敦設計師擔當大任，時尚界推估禮服恐要價超過800萬台幣天價，比嫂嫂梅根的婚紗還貴，不過上頭的設計卻充滿故事，分別代表對女王及母親滿滿的愛，後背刻意露出一道長疤痕，目的是希望向大眾重新定義「美」。

尤金妮公主與夫婿布魯斯班步出教堂。

尤金妮公主婚禮天大秘密揭曉，不如外界猜測，新娘嫁紗不是由英國時裝品牌Erdem所做，而是由倫敦在地設計師Peter Pilotto及Christopher De Vos操刀。典雅、素淨、沒有過多裝飾的禮服看來相當儉樸，不過據時尚圈人士推測，禮服的細緻程度及對布料的講究，可能讓這件手工白裙要價超過20萬英鎊（相當於新台幣813萬元）天價，比嫂嫂梅根的紀梵希禮服還貴。

時尚圈推測，尤金妮公主婚紗要價超過800萬台幣天價，不過上頭的蘇格蘭薊花及愛爾蘭酢漿草刺繡分別代表對女王與母親的愛，設計充滿巧思。（圖／路透社）

據「每日郵報」（Daily Mail）引述英國版「時尚雜誌」（Vogue），尤金妮公主對自己的婚紗相當有主見，打從宣布訂婚那刻起，就決定要由哪位設計師操刀，甚至連禮服的設計都有了構想。

白金漢宮透露，公主對禮服親力親為，不僅親自參與設計，到正式定裝之前也是試穿了好幾次。報導指出公主是兩位設計師的粉絲，之前就常穿著他們的設計到處跑，兩位設計師好友也為了這次婚禮做足功課，逐一比對過去皇室成員的禮服設計，對於細節相當考究。

尤金妮公主婚紗製作相當費時、費工，設計師Peter Pilotto及Christopher De Vos多方考究皇室成員過去禮服版型，才決定目前的婚紗樣式。（圖／路透社）

尤金妮公主婚紗所費不貲，預估可能比嫂嫂梅根的婚紗更貴，恐超過800萬台幣。（圖／路透社）

儘管所費不貲，尤金妮公主的命定婚紗卻充滿故事，禮服上分別繡著薊花及酢漿草，代表蘇格蘭的薊花是向最親愛的祖母女王伊麗莎白二世致敬，因為女王相當喜愛位在蘇格蘭高地的巴爾莫勒爾城堡（Balmoral），每年夏天都會和夫婿菲立普親王到那裡避暑；另外有著三片心型葉子的酢醬草則是訴說對母親約克公爵夫人（Duchess of York）莎拉（Sarah Ferguson）的愛。約克公爵夫人有愛爾蘭血統，1996年與安德魯王子離異時，她曾回愛爾蘭療傷。

有別於嫂嫂凱特王妃及梅根，尤金妮公主刻意不戴頭紗，禮服後背也做成大V領設計，將她背上一道長疤痕露出來，這個疤痕源自於12歲時一場矯正脊椎側彎的重大手術。

尤金妮公主背上的長疤痕來自於12歲一場脊椎側彎矯正手術，她刻意露出疤痕，希望鼓勵那些有過同樣經歷的年輕患者，並重新定義「美」。（圖／路透社）

尤金妮描述那場手術持續了八小時，醫生在她的脊椎兩側各植入8個釘子，術後她在病床上躺了一個禮拜，另外坐在輪椅上六天。她說對於一個12歲小孩來說，這是一場相當「可怕」的手術，露出疤痕是希望給那些有同樣經歷的年輕人一個鼓勵，同時重新定義什麼叫作「美」。

每日郵報也指出，尤金妮公主相當感謝這個改變了她一生的手術，手術團隊成員也成為當天婚禮的座上賓，當年的主治醫生樂可夫斯基（Jan Lehovsky）更透露尤金妮現在仍常回醫院看望大家，並不吝於向其他孩童展示疤痕。

事實上當天現場上萬觀禮的英國民眾當中，就有一位受到尤金妮公主的鼓勵，來自曼徹斯特的9歲小莎蒂（Sadie）今年初才經歷脊椎矯正手術，她的父親表示因為公主的鼓勵，小莎蒂才得以熬過痛苦的復健過程。

(中時電子報)