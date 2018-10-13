影》比梅根還貴！尤金妮婚禮最大秘密曝光 內有洋蔥…

隨著尤金妮公主（Princess Eugenie）完成終身大事，婚禮最大秘密終於揭曉！先前外界紛揣測時裝品牌Erdem將為公主做嫁紗，不過最終卻是由兩位倫敦設計師擔當大任，時尚界推估禮服恐要價超過800萬台幣天價，比嫂嫂梅根的婚紗還貴，不過上頭的設計卻充滿故事，分別代表對女王及母親滿滿的愛，後背刻意露出一道長疤痕，目的是希望向大眾重新定義「美」。
尤金妮公主婚禮天大秘密揭曉，不如外界猜測，新娘嫁紗不是由英國時裝品牌Erdem所做，而是由倫敦在地設計師Peter Pilotto及Christopher De Vos操刀。典雅、素淨、沒有過多裝飾的禮服看來相當儉樸，不過據時尚圈人士推測，禮服的細緻程度及對布料的講究，可能讓這件手工白裙要價超過20萬英鎊（相當於新台幣813萬元）天價，比嫂嫂梅根的紀梵希禮服還貴。
據「每日郵報」（Daily Mail）引述英國版「時尚雜誌」（Vogue），尤金妮公主對自己的婚紗相當有主見，打從宣布訂婚那刻起，就決定要由哪位設計師操刀，甚至連禮服的設計都有了構想。
白金漢宮透露，公主對禮服親力親為，不僅親自參與設計，到正式定裝之前也是試穿了好幾次。報導指出公主是兩位設計師的粉絲，之前就常穿著他們的設計到處跑，兩位設計師好友也為了這次婚禮做足功課，逐一比對過去皇室成員的禮服設計，對於細節相當考究。
儘管所費不貲，尤金妮公主的命定婚紗卻充滿故事，禮服上分別繡著薊花及酢漿草，代表蘇格蘭的薊花是向最親愛的祖母女王伊麗莎白二世致敬，因為女王相當喜愛位在蘇格蘭高地的巴爾莫勒爾城堡（Balmoral），每年夏天都會和夫婿菲立普親王到那裡避暑；另外有著三片心型葉子的酢醬草則是訴說對母親約克公爵夫人（Duchess of York）莎拉（Sarah Ferguson）的愛。約克公爵夫人有愛爾蘭血統，1996年與安德魯王子離異時，她曾回愛爾蘭療傷。
有別於嫂嫂凱特王妃及梅根，尤金妮公主刻意不戴頭紗，禮服後背也做成大V領設計，將她背上一道長疤痕露出來，這個疤痕源自於12歲時一場矯正脊椎側彎的重大手術。
尤金妮描述那場手術持續了八小時，醫生在她的脊椎兩側各植入8個釘子，術後她在病床上躺了一個禮拜，另外坐在輪椅上六天。她說對於一個12歲小孩來說，這是一場相當「可怕」的手術，露出疤痕是希望給那些有同樣經歷的年輕人一個鼓勵，同時重新定義什麼叫作「美」。
每日郵報也指出，尤金妮公主相當感謝這個改變了她一生的手術，手術團隊成員也成為當天婚禮的座上賓，當年的主治醫生樂可夫斯基（Jan Lehovsky）更透露尤金妮現在仍常回醫院看望大家，並不吝於向其他孩童展示疤痕。
事實上當天現場上萬觀禮的英國民眾當中，就有一位受到尤金妮公主的鼓勵，來自曼徹斯特的9歲小莎蒂（Sadie）今年初才經歷脊椎矯正手術，她的父親表示因為公主的鼓勵，小莎蒂才得以熬過痛苦的復健過程。
(中時電子報)
文章來源：A dress made of memories: Eugenie shuns Erdem in favour of a Peter Pilotto gown featuring a print inspired by the Queen AND Fergie - with a low cut back to show her scoliosis surgery scars