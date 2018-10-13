台北》拉攏友柯派 柯宋合體為黃珊珊站台

台北市長柯文哲（右三）與友柯的「台北監督連線」6名參選人同台。（張潼攝）

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台北市長柯文哲力挺親民黨議員黃珊珊連任。（張潼攝）
親民黨主席宋楚瑜力挺子弟兵黃珊珊尋求議員連任。（張潼攝）

台北市議會親民問政小組8月份宣布組成「台北監督連線」，結合6名現任議員或議員參選人一起拚年底選舉；台北監督連線不只有親民黨主席宋楚瑜力挺，也與市長柯文哲友好。親民黨議員黃珊珊今下午舉辦競選總部成立大會，不但其餘5名參選人全數到場力挺，柯文哲也與宋楚瑜合體，一起穿上黃珊珊競選背心替黃助陣。

8月成立的台北監督連線6名參選人各自參選北市6個選區，包括士林北投區為無黨籍現任議員陳政忠、南港內湖區親民黨議員黃珊珊、松山信義區親民黨參選人洪士奇、中山大同區親民黨議員林國成、中正萬華區無黨籍參選人徐立信、大安文山區無黨籍議員李慶元。

其中，黃珊珊今舉辦競選總部成立大會，她在致詞時特別感謝「2個阿北」，第一位是宋楚瑜，在她因立委落選感到心灰意冷、不想再參選時，一想到宋勞心勞力為國家做事，甚至還擔任APEC特使，她就覺得應該繼續追隨；另一位則是柯文哲，柯曾傳簡訊告訴她「不要說什麼最後一次選舉，好人做事是為了別人，不是為了自己」等，讓她決定休息後繼續參選。

黃珊珊更直接告訴台下支持者，她從政20年從沒支持過哪一位市長參選人，但因為柯文哲，她看到20年來台北有所改變，所以她希望支持者也可以支持柯文哲。眼見黃珊珊力挺，柯也報以「大力輔選」，不但直接穿上黃的競選背心，還細數其支持、協助推動市政的政績，呼籲政治就是要讓好人出頭。

(中時 )

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