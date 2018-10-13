賓士男國道擦撞、自撞拋飛車外身亡 台鐵列車長遭擦撞險翻車

吳男一早準備前往台中市上班，不料竟因疲勞駕駛釀禍慘死，他的黑色賓士車也重摔車頭嚴重變形。（謝瓊雲攝）

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30歲吳男駕駛的黑色賓士車車頭嚴重毀損。（謝瓊雲攝）

30歲吳姓男子13日開著賓士車行經國道1號台中王田路段，疑似疲勞駕駛、一時失神，車輛因此失控偏移、擦撞另一輛休旅車，賓士車隨即自撞內側護欄，騰空翻轉，駕駛吳男因沒繫安全帶，慘遭拋出車外身亡。

遭擦撞的休旅車駕駛驚魂未定告訴警方，他任職台鐵擔任列車長，當時剛下班準備開車回家，沒想到竟遇上擦撞事故！被吳男撞擊時，他嚇得牢牢緊抓方向盤不放，幸好沒翻車！

國道警方調查，事故發生在13日上午8點18分，吳男駕駛黑色賓士從國道一號溪湖交流道北上要前往台中市上班，不料行經王田路段188.7公里處，疑似精神不集中、打瞌睡，突然從內側車道往右前方偏移，撞上中線車道的銀色三菱休旅車。

疑打瞌睡精神不集中，車輛偏移撞擊另部休旅車，吳男車輛隨即又自撞內側護欄，騰空翻滾約3、4圈，未繫安全的吳男拋飛國道身亡，被撞的駕駛是剛下班的台鐵列車長，驚魂未定表示「我把方向盤握緊緊的才沒翻車」！

隨後吳男再彈回內側車道、自撞護欄後賓士車騰空翻轉3、4圈，人也隨之拋飛，倒臥國道路面血泊中，傷重身亡。被撞到的休旅車駕駛趕緊停車報警並通報消防隊。

國道第三公路警察大隊交通組長賴協駿表示，初步調查，雙方皆未酒駕，但事故發生前就已發生賓士車數度偏移的狀況，懷疑駕駛可能打瞌睡，加上賓士車駕駛未繫安全帶，翻車過程中才被拋甩出去。呼籲用路人行駛國道，上路前務必要繫上安全帶，避免釀成嚴重傷亡。

(中時 )

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