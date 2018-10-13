電影主題曲〈有一種悲傷〉MV 上線 劉以豪聽A-Lin歌聲淚崩

2018年10月13日 16:42 旺報 廖慧娟

A-Lin（中）在《比悲傷更悲傷的故事》首次演戲，把劉以豪（左）與陳意涵的虐戀化為歌聲。（傳影互動提供）

電影《比悲傷更悲傷的故事》在釜山影展闖出好口碑。（傳影互動提供）

釜山影展今天（13日）閉幕，在影展中掀起話題的台灣電影《比悲傷更悲傷的故事》，今天也釋出由天生歌姬A-Lin獻唱的原創電影主題曲〈有一種悲傷〉，這也是繼《海洋奇緣》、《234說愛你》後，A-Lin再次為電影獻唱電影主題曲，MV今天正式上線（https://youtu.be/BRcudpJzy1I）

〈有一種悲傷〉由導演林孝謙為電影量身打造填詞，搭配有「金曲製造機」之稱的張簡君偉作曲，透過A-Lin的天籟美聲，傳達男女主角深刻動人的感情。

除了演唱主題曲，A-Lin也首次參與電影演出，扮演的角色就是正在製作新專輯的樂壇天后。A-Lin對〈有一種悲傷〉讚不絕口：「我覺得這次歌曲好洗腦喔！拍我錄那首〈有一種悲傷〉時，工作人員大哥們還一邊收器材一邊在唱。」

劇情描述A-Lin為尋找專輯新歌〈有一種悲傷〉，意外發掘劉以豪、陳意涵扮演的張哲凱（K）和宋媛媛之間的動人愛情故事，因而演唱了這首歌，也引領觀眾進入主要劇情。

A-Lin笑稱，自己對演戲一直很有興趣，接到這部電影劇本剛好是歌手角色，既熟悉又有挑戰性，她馬上一口答應演出。

林孝謙導演透露，劉以豪拍攝片中一場關鍵天橋戲時，為了幫劉以豪醞釀情緒，特別讓以豪聽了A-Lin〈有一種悲傷〉30秒的版本，沒想到劉以豪聽完後，瞬間淚崩，完全融入電影中角色的悲傷情緒！

而該片在釜山影展進行5000人戶外映演時，當A-Lin的歌聲隨著結局響起時，全場觀眾哭成淚海。

(旺報 )